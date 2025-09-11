13:01
USD 87.45
EUR 102.31
RUB 1.04
Власть

За последние три года в тюрьмах изъято 7 тысяч 268 мобильных телефонов

В 2022-2024 годах в тюрьмах изъято 7 тысяч 268 мобильных телефонов. Об этом первый заместитель главы ГСИН Нурлан Сарчаев заявил на заседании парламента.

По его словам, также изъяты 1 миллион 450 тысяч сомов и 565 литров разных напитков.

За это время возбуждено 50 уголовных дел.

На вопрос депутата Эльвиры Сурабалдиевой о том, как часто заключенные могут пользоваться сотовыми телефонами, замглавы ГСИН ответил, что в течение месяца им разрешается разговаривать три раза.

«В виде поощрений могут разрешить и до шести раз в месяц. Запрет на разрешение пользоваться мобильным телефоном применяется в случае нарушений внутреннего порядка закрытого учреждения», — добавил он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/343112/
просмотров: 109
Версия для печати
Материалы по теме
Воровал продукты для осужденных. В Молдовановке задержали замначальника тюрьмы
В КР для осужденных сократят нормы хлеба и трансжиров, но увеличат полезные
Реформа пенитенциарной системы. В Кыргызстане ликвидируют пять тюрем
Экс-мэра Стамбула Экрема Имамоглу приговорили к 1 году и 8 месяцам тюрьмы
Власти Британии хотят выпускать преступников раньше срока: не хватает тюрем
Возобновить работу знаменитой тюрьмы «Алькатрас» намерен президент США
Во Франции неизвестные обстреляли несколько тюрем из автомата
Массовое водворение осужденных колонии № 27 в ШИЗО. Ответ ГСИН
Дискриминационные законы: в мире растет число заключенных женщин
В Африке мужчина без пениса просидел в тюрьме строгого режима за изнасилование
Популярные новости
Что за&nbsp;дикость? Садыр Жапаров просит кыргызстанцев бороться с&nbsp;браконьерами Что за дикость? Садыр Жапаров просит кыргызстанцев бороться с браконьерами
Мэр города&nbsp;Ош в&nbsp;битком набитой маршрутке отправился в&nbsp;рейд по&nbsp;&laquo;Эне-Саю&raquo; Мэр города Ош в битком набитой маршрутке отправился в рейд по «Эне-Саю»
Государство полностью берет на&nbsp;себя ипотеку военных и&nbsp;силовиков Государство полностью берет на себя ипотеку военных и силовиков
Переписки в&nbsp;мессенджерах абсолютно прозрачны для спецслужб&nbsp;&mdash; Дмитрий Песков Переписки в мессенджерах абсолютно прозрачны для спецслужб — Дмитрий Песков
Бизнес
Социология против хаоса: как наука может изменить Бишкек Социология против хаоса: как наука может изменить Бишкек
KOICA поддерживает развитие животноводства в&nbsp;Кыргызской Республике KOICA поддерживает развитие животноводства в Кыргызской Республике
Впервые в&nbsp;Кыргызстане: страхование КАСКО онлайн в&nbsp;MBANK Впервые в Кыргызстане: страхование КАСКО онлайн в MBANK
Официальные новинки Apple&nbsp;&mdash; уже скоро в&nbsp;офисах Beeline Официальные новинки Apple — уже скоро в офисах Beeline
11 сентября, четверг
12:48
За последние три года в тюрьмах изъято 7 тысяч 268 мобильных телефонов За последние три года в тюрьмах изъято 7 тысяч 268 моби...
12:46
В Узбекистане откроют региональный офис ФИФА для стран Центральной Азии
12:43
На проспекте Чингиза Айтматова планируется строительство надземного перехода
12:35
В Мехико взорвалась автоцистерна с газом, есть жертвы
12:33
Депутат призывает ликвидировать бизнес по эвакуации машин в Бишкеке