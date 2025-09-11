За последние три года в тюрьмах изъято 7 тысяч 268 мобильных телефонов

В 2022-2024 годах в тюрьмах изъято 7 тысяч 268 мобильных телефонов. Об этом первый заместитель главы ГСИН Нурлан Сарчаев заявил на заседании парламента.

По его словам, также изъяты 1 миллион 450 тысяч сомов и 565 литров разных напитков.

За это время возбуждено 50 уголовных дел.

На вопрос депутата Эльвиры Сурабалдиевой о том, как часто заключенные могут пользоваться сотовыми телефонами, замглавы ГСИН ответил, что в течение месяца им разрешается разговаривать три раза.

«В виде поощрений могут разрешить и до шести раз в месяц. Запрет на разрешение пользоваться мобильным телефоном применяется в случае нарушений внутреннего порядка закрытого учреждения», — добавил он.