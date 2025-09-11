Депутат призывает ликвидировать бизнес по эвакуации машин в Бишкеке. Об этом заявил на заседании парламента при рассмотрении проекта закона «О внесении изменений в Кодекс о правонарушениях» Дастан Бекешев.

По его словам, неправильно сразу эвакуировать авто граждан при неправильной парковке у обочин дорог.

«Можно же клеить наклейки со штрафами. А то сейчас мучают граждан, забирая их машины. Потом они ездят по городу в поисках авто. Можно же обойтись штрафами. Можно даже увеличить сумму штрафов, но эвакуационный бизнес нужно прекращать. Сейчас мэрия хочет делать бизнес на эвакуации машин, при этом убрав в столице парковочные места. А как быть гражданам? Они все равно будут останавливаться у обочин. В итоге в городе стало больше пробок, а мелкий бизнес, который раньше работал у парковок, просто сдох. Стоимость эвакуации в 1 тысячу 600 сомов не оправдана. Лучше увеличить стоимость штрафов от 300 до 1 тысячи сомов», — считает Дастан Бекешев.

На ремарку представителя ГУОБДД о том, что после того, как убрали парковочные места, в Бишкеке стало меньше пробок, нардеп призвал не говорить лживой информации.

«В столице стало только хуже, пробки уже с 6.00. И не надо тут врать, что ситуация в городе с пробками улучшилась», — добавил Дастан Бекешев.