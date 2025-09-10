Депутат призвала улучшить условия в онкобольнице города Ош

Депутат призвала улучшить условия в онкобольнице Оша. Об этом заявила на заседании парламента Нилуфар Алимжанова.

По словам нардепа, она побывала в больнице, где лечатся дети со сложными заболеваниями.

«Ее состояние оставляет желать лучшего. Из-за нехватки мест в одной палате лежит по пять детей. А если считать их родителей, то в одной палате лежит десять человек при нормативе два человека на одну палату. Это недопустимо», — сказала Нилуфар Алимжанова.

Она добавила, что в больнице не хватает лекарств для пациентов.

«Я сама в этом убедилась. Предприятие «Кыргызфармация» не предоставляет препараты. Прошу разобраться в этом вопросе», — отметила депутат.