Власть

В Госдуму внесли проект о запрете трудовым мигрантам перевозить свои семьи в РФ

В Госдуму на рассмотрение внесли законопроект, запрещающий трудовым мигрантам привозить в РФ членов своих семей. Об этом сообщает РИА Новости.

Авторами инициативы являются глава и депутаты от фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, Олег Нилов, Яна Лантратова, Андрей Кузнецов и Михаил Делягин.

По их мнению, ввод такого запрета позволит снизить миграционный приток минимум на 15 процентов, что «уменьшит нагрузку на социальную инфраструктуру и бюджетные расходы на образование, здравоохранение и соцобеспечение».

Отмечается, что нормы законопроекта не будут распространяться на граждан Беларуси и высококвалифицированных иностранных специалистов.
