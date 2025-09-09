12:48
Указом президента снежный барс признан национальным символом страны

Указом президента Кыргызской Республики от 29 декабря 2023 года № 369 снежный барс официально признан национальным символом страны.

В связи с этим кабинетом министров начата работа по подготовке нормативного правового акта, направленного на реализацию положений указа, определение полномочий государственных органов и
создание условий для сохранения популяции снежного барса.

Снежный барс — редкий и уязвимый вид, обитающий в высокогорных районах Кыргызстана. Он является не только частью уникального природного наследия, но и символом национальной идентичности, силы и свободы, широко представленным в культуре, фольклоре и государственной символике страны.

Признание снежного барса национальным символом призвано объединить усилия государственных органов, научных и образовательных учреждений, а также общественных и международных организаций в целях его охраны и популяризации.

Принятие соответствующего постановления кабинета министров позволит:

• обеспечить реализацию указа президента Кыргызской Республики;
• усилить меры по защите снежного барса и его среды обитания;
• повысить уровень общественного сознания в вопросах охраны природы;
• использовать образ снежного барса в культурной дипломатии и продвижении положительного имиджа Кыргызстана на международной арене.
