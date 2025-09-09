Дастан Бекешев: введение кадастровой стоимости ударит по владельцам недвижимости

Введение кадастровой стоимости недвижимости может привести к росту налоговой нагрузки и снижению компенсаций для граждан. Об этом в своем Telegram-канале рассказал депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев.

«В парламентских комитетах рассматривается законопроект, предусматривающий введение кадастровой стоимости для всей недвижимости — квартир, домов, земли и других объектов», — сообщил депутат.

По его словам, инициатива кабинета министров имеет несколько целей:

расширить налогообложение недвижимости;

сократить расходы на услуги оценочных компаний;

установить кадастровую стоимость как основную базу при судебных спорах.

Однако, отметил депутат, нововведение может иметь и негативные последствия для граждан.

«Если сегодня человек продает квартиру за ту же цену, за которую купил, он не платит подоходный налог. Но при кадастровой системе ситуация будет иной. Купили квартиру за 5 миллионов сомов и хотите продать за ту же сумму — государство может посчитать, что ее цена выросла и потребовать 100 тысяч сомов налога», — пояснил Дастан Бекешев.

Кроме того, по его словам, сделки купли-продажи и компенсации при изъятии земельных участков будут рассчитываться именно по кадастровой стоимости, что может привести к существенным потерям для собственников.

«Например, владелец оценивает дом в $100 тысяч, а государство может определить его кадастровую стоимость всего в 100 тысяч сомов», — отметил депутат.

Дастан Бекешев подчеркнул, что последствия этих изменений ощутят на себе все владельцы недвижимости.