Для безопасности. Совместные военные учения проведут Казахстан и Узбекистан

Казахстан и Узбекистан проведут совместные военные учения. Об этом говорится в соответствующем постановлении правительства РК, которое подписал премьер-министр Олжас Бектенов.

Страны запланируют серию совместных военных учений, нацеленных на повышение оперативной совместимости войск и обеспечение безопасности в Центральной Азии.

Отмечается, что Казахстан и Узбекистан приступают к реализации программы совместных военных маневров, что является значительным шагом в укреплении региональной стабильности. Документ закладывает правовую основу для углубления взаимодействия между вооруженными силами двух государств.

Новый формат сотрудничества предполагает, что учения будут проводиться на ротационной основе-поочередно на полигонах двух стран. К маневрам планируется привлечение широкого спектра сил и средств, включая подразделения сухопутных войск, Военно-воздушные силы и специальную технику. Комплексный подход позволит отработать координацию действий различных родов войск в условиях, максимально приближенных к боевым.

В постановлении также определен порядок пересечения государственной границы конвоями военной техники, правила использования полигонной инфраструктуры, а также вопросы медицинского обеспечения и технического обслуживания.

Документ о сотрудничестве заключен на первоначальный пятилетний срок с возможностью автоматического продления. Он будет сохранять свою силу до тех пор, пока одна из сторон не инициирует процедуру выхода из соглашения.
