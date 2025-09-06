15:40
Камчыбек Ташиев в Нарынской области выкинул телефон подчиненного

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев в ходе рабочей поездки в Нарынскую область ознакомился с состоянием районной больницы в Кочкоре. Видео опубликовал телеканала Region.  

Камчыбек Ташиев поручил снести старые здания и построить два новых четырехэтажных корпуса, а также озеленить территорию. По словам Камчыбека Ташиева, финансирование обеспечит стабилизационный фонд президента Садыра Жапарова.

Камчыбек Ташиев подозвал главу районного отдела ГКНБ и переспросил, услышал ли он его поручения. Далее глава ГКНБ возмутился тем, что подчиненный отвлекался на телефон, потребовал отдать устройство и выбросил его.

«За вас я, что ли, работать должен? Строительство должно начаться немедленно. Выберите нормального подрядчика, возьмите под контроль весь процесс», — резко заявил Камчыбек Ташиев. 

 
