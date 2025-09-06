В строящихся ГИК домах будут выделять служебное жилье для сотрудников ГКНБ

Служебные квартиры для сотрудников Государственного комитета национальной безопасности предусмотрены в домах, которые строит Государственная ипотечная компания. Об этом на церемонии закрытия республиканской спартакиады по игровым видам спорта на Кубок председателя ГКНБ сообщил глава ведомства Камчыбек Ташиев.

По его словам, повсеместно строятся дома ГИК. При сдаче в эксплуатацию в них будет предусмотрено выделение по 1-3 служебных квартир для дислацированных чекистов, чтобы они не искали себе жилье.

«Мы стараемся максимально создавать условия для вашей работы. Вы, наверное, сами это почувствовали. За два-три года сразу все сделать невозможно, но мы подтягиваемся. Все условия создаем. Посмотрите, мы в первый раз проводим спартакиаду под нашей новой штаб-квартирой. Я сам до сих пор любуюсь этим зданием. И горд служить в этом здании, и такие чувства у нас должны быть во всем», — сказал он.

Закрывая мероприятие, он отметил, что сотрудники спецслужб должны заниматься спортом, потому что им это важно для работы.

«Никто не требует от вас быть спортсменами и добиваться больших успехов, но это позволит вам быть здоровыми, справляться с различными физическими нагрузками. Это очень важно для нашей профессии», — напутствовал подчиненых Камчыбек Ташиев.