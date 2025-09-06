ЦИК утвердила изменения в работе группы по информированию избирателей

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов внесла изменения в положение о рабочей группе по информированию избирателей и участников выборного процесса, а также уточнила правила предвыборной агитации. Документ вступает в силу со дня официальной публикации.

Рабочая группа создана с целью обеспечения равных условий для кандидатов и политических партий при информировании граждан о ходе выборов и агитационной работы. В ее состав входят члены ЦИК, сотрудники аппарата комиссии, представители средств массовой информации, интернет-изданий, а также эксперты по цифровой аналитике и кибербезопасности.

Группа занимается разработкой и координацией публикации тематических материалов для телевидения, радио, печатных и интернет-ресурсов, следит за соблюдением законодательства о выборах и проводит мониторинг возможных нарушений. Она рассматривает обращения граждан и организаций, готовит рекомендации для Центризбиркома и оказывает методическую поддержку нижестоящим комиссиям и СМИ.

Все решения рабочей группы принимаются коллегиально большинством голосов участников, протоколируются и передаются на рассмотрение ЦИК, что обеспечивает прозрачность и открытость работы.