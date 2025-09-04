15:05
Для контроля. Выдавать мигрантам персональную SIM-карту предлагают в России

Депутат Государственной думы Сергей Миронов направил письмо на имя премьер-министра России Михаила Мишустина с предложением ввести механизм контроля за мигрантами посредством персонализированных SIM-карт, выданных при пересечении границы РФ.  

«В целях повышения эффективности миграционного контроля и обеспечения правопорядка предлагается рассмотреть внедрение механизма контроля за местонахождением иностранных граждан посредством обязательной привязки SIM-карты к их личности. Суть данной инициативы заключается в реализации следующих мер: обязательная выдача персонализированной SIM-карты каждому иностранному гражданину непосредственно при пересечении государственной границы Российской Федерации», — говорится в документе.

Депутат также предлагает запретить иностранным гражданам использовать иные SIM-карты, кроме выданных при пересечении границы РФ. За указанное нарушение мигрантов предлагают выдворять из страны.

Выданные мигрантам SIM-карты Сергей Миронов предлагает подключать к государственным сервисам, а также интегрировать информацию о ее использовании и геолокации в информационные системы МВД, ФСБ и Минцифры для оперативного мониторинга.

Он считает, что новый механизм позволит повысить уровень общественной и национальной безопасности за счет непрерывного мониторинга перемещений иностранных граждан и своевременного реагирования на потенциальные угрозы, снизить уровень преступности среди мигрантов благодаря устранению их анонимности и неотвратимости наказания за правонарушения.
