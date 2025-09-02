Председатель Государственного комитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев во время посещения школы имени Мичурина в селе Багыш Сузакского района поинтересовался, почему на территории учебного заведения нет воды.

Фото ГКНБ. Если воды не будет — посадим. Камчыбек Ташиев пригрозил главе айыл окмоту

Аким района Баратбек Сыдыкназаров сообщил, что будут пробурены две скважины, а глава айыльного округа Нурсултан Тугойбеков добавил: работы начнутся в течение 20 дней.

«Когда вода появится в школе?» — спросил Ташиев.

«В конце сентября», — ответил Тугойбеков.

Тогда глава ГКНБ поручил своим сотрудникам зафиксировать обещание: «В конце месяца сами придете и проверите. Если воды не будет — привлеките главу айыл окмоту к ответственности».

Кроме того, Ташиев поручил проработать проект строительства пристройки к школе, провести капитальный ремонт здания и благоустроить территорию. Контролировать исполнение он обязал депутата Жогорку Кенеша Алтынбека Кылычбаева.