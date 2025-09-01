Аркадий Дубнов рассказал, почему Владимир Путин отстранил от дел Дмитрия Козака

Российский политолог Аркадий Дубнов заявил, что решение президента РФ Владимира Путина упразднить два управления Кремля, которые курировал Дмитрий Козак, фактически означает отстранение последнего от дел в администрации президента.

По словам Аркадия Дубнова, Козак был единственным в окружении Владимира Путина, кто на заседании Совбеза 21 февраля 2022 года открыто возразил против военной операции в Украине. Его выступление длилось более 40 минут, однако запись так и не была опубликована. «Российская публика не увидела человека, сказавшего «нет»», — отметил политолог в эфире «Живого Гвоздя».

Аркадий Дубнов напомнил, что Дмитрий Козак долгие годы считался одним из самых доверенных соратников Владимира Путина, выполняя его поручения с конца 1990-х. Однако после начала войны его влияние в Кремле стало снижаться. «Теперь, когда упразднены курируемые им управления по межрегиональным и культурным связям и по приграничному сотрудничеству, ему в администрации делать нечего», — подчеркнул эксперт.

Политолог назвал происходящее «бюрократическим способом устранения»: вместе с ликвидацией функционала у чиновника исчезает и политический вес. По данным СМИ, Дмитрию Козаку могут предложить пост полпреда в Северо-Западном федеральном округе, фактически отправив его «домой, в Петербург».

По мнению Аркадия Дубнова, уход Дмитрия Козака из числа влиятельных фигур в Кремле — сигнал о том, что Владимир Путин не намерен сворачивать военную кампанию. «Смещение единственного антивоенного чиновника администрации подтверждает: война продолжится», — заключил он.