Садыр Жапаров 29-30 августа посетит Ошскую и Джалал-Абадскую области

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров 29-30 августа с рабочим визитом посетит Ошскую и Джалал-Абадскую области. Об этом сообщает его пресс-секретарь Аскат Алагозов.

По его данным, в ходе рабочего визита президента состоится открытие социальных, промышленных объектов офлайн и онлайн по всей стране, приуроченных ко Дню независимости.

Также 30 августа состоится торжественное открытие здания полномочного представительства президента КР в Джалал-Абадской области.

Открытие объектов будет транслироваться в прямом эфире НТРК, «ЭлТР» и на страницах в социальных сетях.