09:59
USD 87.36
EUR 101.71
RUB 1.08
Власть

Чтить традиции. В США приказали строить госздания только в классическом стиле

Дональд Трамп подписал указ о строительстве правительственных зданий в классическом стиле. Президент США приказал строить все новые федеральные правительственные здания только в классическом стиле, сообщается на сайте Белого дома.

иллюстративное
Фото иллюстративное. Белый дом

В документе отмечается, что федеральные здания, например суды и правительственные офисы, должны продвигать классическую архитектуру, чтобы «чтить традиции взращивать общественную гордость и гражданственность».

Новые строения должны возводиться так, чтобы было понятно, что там работают госучреждения, а также с уважением регионального архитектурного наследия.

В публикации утверждается, что до 1960-х годов в США федеральная архитектура создавалась в классическом стиле, а после — правительство решило заменить традиционные проекты на модернизм и брутализм.

Ранее сообщалось, что президент США отдал распоряжение покрасить стену на границе с Мексикой в черный цвет, чтобы она раскалялась на солнце, не позволяя тем самым нелегальным мигрантам перелезать через нее.
Ссылка: https://24.kg/vlast/341382/
просмотров: 187
Версия для печати
Материалы по теме
Костюм Зеленского, загар Мерца, потеря президента: о чем шутили на встрече в США
Украинский вопрос. Лидеры европейских стран прокомментировали встречу с Трампом
Встреча Трампа и Зеленского: как может измениться ситуация вокруг Украины
Лидеры ЕС примут участие в переговорах Зеленского с Трампом в Белом доме
Оказывается, он реально белый. Бишкекчанин удивился реконструкции «Белого дома»
Белый дом запустил стрим с анимированным Дональдом Трампом
В США снова прошли массовые акции протеста против политики Дональда Трампа
Китай, пошлины, Путин, Европа. Трамп сделал несколько очередных заявлений
Ужесточить правила въезда в США для граждан 43 стран хочет Белый дом (перечень)
Перемирие с Украиной. Белый дом заявил об «осторожном оптимизме»
Популярные новости
Пиарщик, трудяга, филантроп. Какую работу проделал мэр Оша за&nbsp;семь месяцев Пиарщик, трудяга, филантроп. Какую работу проделал мэр Оша за семь месяцев
Готовьтесь к&nbsp;холодам: водохранилище и&nbsp;ТЭЦ под контролем, но&nbsp;риски есть Готовьтесь к холодам: водохранилище и ТЭЦ под контролем, но риски есть
Трое судей Бишкекского городского суда уволены за&nbsp;освобождение членов ОПГ Трое судей Бишкекского городского суда уволены за освобождение членов ОПГ
В&nbsp;Кыргызстане упростили временный ввоз незарегистрированных лекарств В Кыргызстане упростили временный ввоз незарегистрированных лекарств
Бизнес
Опасность на&nbsp;дорогах: как избежать штрафа за&nbsp;отсутствие ОСАГО? Опасность на дорогах: как избежать штрафа за отсутствие ОСАГО?
&laquo;Элдик Банк&raquo; готовится к&nbsp;дебютному выпуску еврооблигаций «Элдик Банк» готовится к дебютному выпуску еврооблигаций
В&nbsp;ТРЦ &laquo;Дордой Плаза&raquo; открыли новый ресторан KFC В ТРЦ «Дордой Плаза» открыли новый ресторан KFC
Почему важно заботиться о&nbsp;сердце и&nbsp;сосудах после&nbsp;40? Почему важно заботиться о сердце и сосудах после 40?
29 августа, пятница
09:46
Боец из КР Нуртилек Жалынбеков выступит на турнире по кикбоксингу в Токио Боец из КР Нуртилек Жалынбеков выступит на турнире по к...
09:45
Чтить традиции. В США приказали строить госздания только в классическом стиле
09:41
Из-за разборок в семье Ташовых сотни дольщиков KG-Group остаются без квартир
09:41
Опасность на дорогах: как избежать штрафа за отсутствие ОСАГО?
09:35
Государству возвращен служебный дом пансионата «Арстанбап» с участком