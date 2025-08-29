Чтить традиции. В США приказали строить госздания только в классическом стиле

Дональд Трамп подписал указ о строительстве правительственных зданий в классическом стиле. Президент США приказал строить все новые федеральные правительственные здания только в классическом стиле, сообщается на сайте Белого дома.

Фото иллюстративное. Белый дом

В документе отмечается, что федеральные здания, например суды и правительственные офисы, должны продвигать классическую архитектуру, чтобы «чтить традиции взращивать общественную гордость и гражданственность».

Новые строения должны возводиться так, чтобы было понятно, что там работают госучреждения, а также с уважением регионального архитектурного наследия.

В публикации утверждается, что до 1960-х годов в США федеральная архитектура создавалась в классическом стиле, а после — правительство решило заменить традиционные проекты на модернизм и брутализм.

