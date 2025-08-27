Иманалы Айдарбеков: Первый среди равных. Судьба, прошедшая сквозь огонь и века

В истории каждой нации есть люди, которые становятся стержнем ее самоопределения. Для Кыргызстана таким человеком стал Иманалы Айдарбеков — государственный деятель, реформатор, репрессированный лидер и человек, отказавшийся подписать ложь на соратников, друзей, единомышленников в обмен на жизнь. Его судьба — это не только трагедия, но и победа. Победа памяти, достоинства и исторической справедливости.

В 2024 году президент издал указ о присвоении звания «Отцы-основатели современной Кыргызской государственности» пяти выдающимся личностям — Абдыкериму Сыдыкову, Иманалы Айдарбекову, Жусупу Абдрахманову, Абдыкадыру Орозбекову и Ишеналы Арабаеву. Садыр Жапаров поручил провести ряд мероприятий и призвал считать священным долгом каждого гражданина — чтить их память.

24.kg продолжает рассказывать о наших отцах-основателях устами их потомков. Правнук одного из них Чингиз Айдарбеков — о борьбе за историю и знаменательной судьбе своего великого предка.

Строитель государства из рода манапов

Иманалы Айдарбеков родился в 1884 году в семье манапа (родового правителя) Айдарбека Турдина.

Фото из архива Айдарбековых. Иманалы Айдарбеков

«В советских источниках писали о бедняцком происхождении Иманалы Айдарбекова на основании его анкеты, в которую он вписал эту информацию по требованию партии. Власть должна была быть из народа.

Фото из интернета. Личная характеристика

На самом деле он вышел из знатной, богатой семьи. Иманалы был старшим в семье. Его отец был очень прогрессивным, выполнял функции местного судьи, занимался земледелием и скотоводством, возглавлял большой род. Его происхождение давало ему статус, но именно личные качества, блестящее образование, полученное в русско-туземной школе, Пишпекской сельскохозяйственной школе и Ташкентском гидротехническом училище, открыли ему дорогу в большую политику», — рассказывает Чингиз Айдарбеков.

Фото из интернета. Иманалы Айдарбеков во время учебы в гимназии. Пишпек, 1904 год

Позже настоящее происхождение Иманалы Айдарбекова нередко играло не в его пользу, тень «потомка знатного рода» преследовала всю жизнь и стала одним из поводов его расстрела.

Революция 1917 года застала его уже опытным управленцем. Он стремительно прошел путь от секретаря аульного уровня до ключевой фигуры в новом государственном аппарате. В самые бурные годы он возглавлял революционные комитеты, исполкомы и земельные отделы, закладывая фундамент советской власти в регионе.

Команда соратников

Близкими единомышленниками Иманалы Айдарбекова были Абдыкерим Сыдыков, Ишеналы Арабаев, они были идеологами воссоздания кыргызской государственности. Именно эта тройка в 1922 году предприняла первую попытку создания Кыргызской горной области.

Фото из архива Айдарбековых. Иманалы Айдарбеков (справа) с Абдыкеримом Сыдыковым

Позднее к ним присоединилось большое число единомышленников, таких как Абдыкадыр Орозбеков, Касым Тыныстанов, молодой и амбициозный Жусуп Абдрахманов.

На инициированный ими съезд в 1922 году приехали более 400 делегатов из разных уголков страны, которые проголосовали «за» создание Кыргызской горной области. Но в противовес усилиям наших отцов-основателей работала другая политическая группировка во главе с Рахманкулом Худайкуловым и Дуйшеналы Бабахановым, которые дискредитировали работу кыргызских лидеров, посылая ложные сведения в «центр» о том, что якобы потомки манапов пытаются продвигать идеи пантюркизма, панисламизма, хотят создать свое государство против советской власти.

Реакция была быстрой и однозначной в виде поручения об отмене решения о создании горной области. Но инициаторы не отказались от своей идеи.

«Последующие два года продолжали работать наши отцы-основатели. Абдыкерима Сыдыкова стали преследовать за его идеи. Иманалы Айдарбеков с 1923 года до 1924 года возглавлял Семиреченскую (Джетисуйскую) область и продолжал продвигать работу по созданию Кара-Киргизской автономной области. Эта область по своим размерам была в три раза больше нынешней Кыргызской Республики. Вот-вот Киргизская ССР будет переименована в Казахскую ССР, а в Туркестанской области создаются республики, но в их числе не планируется самостоятельного образования кыргызов. Внутри нашей территории действует другая политическая группа, пропагандирующая идею присоединения наших территорий к соседним странам.

И в этих условиях наши отцы-основатели, имевшие высокий уровень образования, опыт работы на госслужбе проявили незаурядные коммуникативно-организаторские, интеллектуальные способности и, главное, лидерские качества.

Наши отцы стали активно работать с населением, выстраивали диалог с Москвой, предложили автономию в составе РСФСР. Это было самое правильное решение.

Благодаря слаженной работе наших отцов-основателей, удалось восстановить спустя века нашу государственность, несмотря на множество смертельных преград на их пути», — отметил Чингиз Айдарбеков.

Эпоха созидания

В июне 1924-го ЦК РКП(Б) принял историческое решение о разделении Средней Азии на национальные государства. В соответствии с этим на территории нынешней Кыргызской Республики 14 октября 1924 года появилась Кара-Киргизская автономная область в составе РСФСР.

Из числа великих личностей того времени в качестве лидера был заслуженно выдвинут Айдарбеков Иманалы — образованный, опытный госслужащий высокого ранга, пользующийся доверием народа. Именно он возглавил Революционный комитет (Ревком) только что созданной Кара-Киргизской автономной области, в который вошли 17 активных, известных общественно-политических деятелей. Это решение было утверждено советским лидером Иосифом Сталиным 18 октября 1924 года.

Это было историческое событие: разрозненный кыргызский народ впервые со времен Великого кыргызского каганата (IX-X века н.э.) объединялся в единое государственное образование в составе РСФСР.

«Тогда ревком совмещал в себе функции всех ветвей власти: исполнительной, законодательной и судебной. За полгода были решены ключевые вопросы государственного образования, созданы все необходимые государственные органы. Решением Айдарбекова Иманалы были учреждены первые госструктуры — судебная система, правоохранительные органы — Генеральная Прокуратура, МВД, Минфин, Минобразования, адвокатура и другие. В 1924 году определены административно-территориальные границы как внутри страны, так и с соседями. За полгода работы было проведено 56 заседаний правительства и было рассмотрено более 650 вопросов, это огромный пласт работы.

Под руководством Айдарбекова органы власти были переведены из Ташкента в Пишпек — будущую столицу Кыргызстана. В свои 40 лет он стал первым руководителем страны, заложив основы ее экономики и управления», — рассказал Чингиз Айдарбеков.

Письмо 30-ки

Тем не менее путь отцов-основателей был тернист и сложен. Им приходилось сталкиваться с колоссальным давлением со стороны различных лиц.

Говоря об опасностях на пути становления кыргызской государственности, Чингиз Айдарбеков напомнил о так называемом письме 30-ки. Речь идет о письме 30 партийных и советских работников Кыргызстана, направленном в 1925 году в адрес ЦК РКП(б), Средазбюро ЦК РКП(б) и Киробкома партии с анализом проводимых мероприятий по государственному переустройству.

Критике подверглись работа партийного аппарата и попытки его вмешательства в дела советского аппарата и так далее. Письмо сразу же получило оценку как националистическое. В том же году лидеры «тридцатки» были исключены из партии и сняты с руководящих постов. Тем не менее данное обращение сыграло свою историческую роль — серый кардинал Михаил Каменский был отозван назад и влияние группировки Худайкулова начало спадать.

Иманалы Айдарбеков внес неоценимый вклад в становление кыргызской государственности, развитие отраслей экономики, что стало толчком для дальнейшего стабильного развития страны.

С 1925 по 1927 годы работал членом правления «Средазхлеба» и Киргизского сельскохозяйственного банка, в 1927 году — председатель Центрального совета народного хозяйства Киргизской АССР; 1927-1929 годы — председатель Главного суда Киргизской АССР; 1929 год — народный комиссар легкой промышленности Киргизской АССР, народный комиссар торговли Киргизской АССР.

Тень Большого террора

Но эпоха созидания сменилась эпохой уничтожения. В 1935 году по ложному доносу Иманалы Айдарбекова исключают из партии с клеймом «националист, двурушник, не отказавшийся от абдрахмановщины» (по имени другого репрессированного лидера, Жусупа Абдрахманова). Это было началом конца.

4 сентября 1937 года его арестовали. Обвинения были стандартными для того времени — вымышленная «Социал-Туранская партия», антисоветская деятельность.

Кстати, когда его оклеветали, выгнали из партии и арестовали по ложному доносу, следователь ему сразу предложил в обмен на жизнь подписать бумагу с клеветой на Абдрахманова, Исакеева, Тыныстанова, Айтматова в том, что они «враги народа». В случае отказа ему угрожали расстрелом. Айдарбеков отказался подписывать бумагу со словами: «Я горжусь моими соратниками, друзьями. Даже если вы меня расстреляете, наши начинания продолжат наши потомки». За это, не выдержав, следователь с размаху ударил его по голове табуреткой. Это записано в его личном деле.

Айдарбеков упал без сознания, а следователь продиктовал: «Подлежит немедленному уничтожению, уговорить невозможно». Стенограмму того допроса читала Рафа Айдарбекова. Сильная женщина, прошедшая всю войну, повидавшая многое, даже она после этого упала в обморок — настолько тяжело и невыносимо было читать этот кошмар.

Больше года Иманалы Айдарбекова держали в тюрьме, пытали, допрашивали, требовали подписать клевету на товарищей.

Профессор Зайнидин Курманов в книге «Первый» об Айдарбекове написал на основе изученных документов, что Иманалы — один из немногих, кто не запачкал себя и не подписал ложь. Он жил чисто и ушел чисто.

Давление на несгибаемого политика приобрело чудовищные формы. В сентябре 1937 года, вскоре после его ареста, на одной из улиц Пишпека было найдено тело его старшей дочери, 22-летней студентки Токтобубу. Расследования как такового не было, но семья всегда была уверена: это было политическое убийство — жестокий инструмент шантажа, чтобы сломить волю ее отца. Но он так и не сломался.

Дочь, победившая судьбу

Трагедия семьи на этом не закончилась. Друзья предупредили семью Айдарбековых (он был женат на Кичкен Айдарбековой) о том, что скоро придут и за младшей дочерью, Рафой (Рапией). Чтобы спасти ее, было принято отчаянное решение — тайно отправить дочку в Москву. Путь к спасению был унизительным и смертельно опасным: всю дорогу Рафа пряталась в металлическом ящике для перевозки животных под вагоном поезда. Так столица, откуда исходили приказы о репрессиях, стала для нее городом спасения.

Судьба Рафы Айдарбековой — это гимн силе человеческого духа. В Москве она устроилась санитаркой, поступила в медицинский институт и окончила его досрочно, когда добровольно отправилась на Великую Отечественную войну.

После ареста Кичкен — супруга Иманалы Айдарбекова — осталась без крова и средств к существованию, потому что все имущество было конфисковано. Кроме того, ее травили, называя «женой врага народа».

Фото из архива Айдарбековых. Кичкен Айдарбекова (вторая слева)

Дочь Рафа в то время находилась на фронте. Она отправляла матери сэкономленные продуктовые пайки. Посылки не всегда доходили до адресата. Тем не менее Кичкен Айдарбекова, несмотря не тяжелейшие условия, выжила и дождалась дочь с войны и даже увидела своего внука — Азамата. Скончалась она в 1949-м после продолжительной болезни.

Рафа Айдарбекова прошла всю войну хирургом в полевых госпиталях, часто на самой передовой, провела более 900 операций и спасла сотни жизней. Она дошла до Берлина, а Победу встретила в Праге подполковником медицинской службы, став первой женщиной-медиком Кыргызстана, удостоенной в годы войны столь высокого офицерского звания.

Фото из архива Айдарбековых. Рафа Айдарбекова

Рафа Иманалиевна дослужилась до звания полковника медицинской службы, стала заслуженным врачом Киргизской ССР.

Она вернулась на родину, пережила систему, убившую ее отца и сестру, и посвятила свою жизнь спасению других.

«У моей бабушки был очень волевой, жесткий характер. Война сказалась на ее нраве. Она долгое время не знала, что ее отца расстреляли еще в 1938 году. Она писала письма в Москву к Сталину с просьбой освободить отца, доказывала, что он был несправедливо осужден, что его оговорили. Правду Рафа Айдарбекова узнала только в 1959 году, когда вышло решение Верховного Суда СССР о реабилитации Иманалы Айдарбекова», — добавил Чингиз Айдарбеков.

Война любви не помеха

Еще на фронте Рафа Айдарбекова встретила свою любовь — военного врача Зыфара Игембердиева, который позже стал первым министром здравоохранения Киргизской ССР.

После Победы в ВОВ они поженились.

«Нельзя не отметить, какой уникальной и выдающейся личностью был Зыфар Игембердиев. Он был мудрым человеком, проницательным, очень образованным человеком. Доктор от бога, спасший во время войны сотни раненых, продолжал активно работать и после войны. Первый кыргыз, окончивший Московский медицинский университет. Его учителями были такие известные медики, как Вишневский и другие светилы в области здравоохранения, с которыми он общался по жизни. Он защитил докторскую диссертацию. С 1946 года по 1948 год Зыфар Игембердиев работал первым заместителем здравоохранения, а с 1948 до 1951 года — первым министром здравоохранения Киргизской ССР», — добавил Чингиз Айдарбеков.

У супружеской четы рождается сын Азамат.

«Мой дедушка Зыфар Игембердиев, учитывая, что у Иманалы Айдарбекова не остались наследники, вместе с бабушкой приняли решение дать моему отцу имя Айдарбеков Азамат Иманалиевич. В этом была мудрость и величие Зыфара Игембердиева, моего деда, принявшего такое решение. Моя фамилия перешла мне от отца как наследие, аманат. Это было и желанием Рафы Айдарбековой, которая хотела, чтобы род Айдарбековых продолжил существовать.

Папа пошел по стопам родителей, окончил Кыргызскую государственную медицинскую академию, работал хирургом в онкоцентре. К сожалению, в 2005 году вследствие тяжелой болезни скоропостижно скончался, закончив написание и выйдя на защиту докторской диссертации в ведущем Московском онкологическом центре», — отметил Чингиз Айдарбеков.

Фото из архива Айдарбековых. Азамат Айдарбеков с семьей

Семья дала стране целую династию выдающихся медиков.

Супруга Азамата Айдарбекова — Зифаргуль Айдарбекова — заслуженный работник образования Кыргызской Республики, профессор, доктор медицинских наук. В настоящее время возглавляет кафедру гистологии, цитологии и эмбриологии КГМА имени Исы Ахунбаева.

Фото из архива Айдарбековых. Зифаргуль Айдарбекова

Их дочь — профессор, доктор медицинских наук Айжан Айдарбекова — тоже трудится в сфере медицины.

И лишь Чингиз Айдарбеков решил выбрать путь дипломата. На этом поприще он смог проявить себя. Защитил кандидатскую диссертацию, работал на ответственных постах — в должности министра иностранных дел, посла Кыргызской Республики в Японии. Сейчас Чингиз Айдарбеков — депутат парламента.

Портретные штрихи

«О своем прадеде я наслышан со слов моей бабушки Рафы Айдарбековой. Она характеризовала его очень образованным, интеллигентным, сдержанным и добрым человеком. Он был хорошим семьянином, внимательным мужем и отцом, никогда не повышал голоса. А на работе слыл волевым человеком, который очень много работал и практически не появлялся дома из-за большой загруженности.

Фото из архива Айдарбековых. Семья Иманалы Айдарбекова

Я всегда вспоминаю слова отца. Он говорил мне: «Ты потомок особых личностей, великих прадедов, ты должен быть достойным человеком. Это всегда говорилось в качестве назидания, воспитания, дисциплины. Мои бабушка, родители всегда говорили мне хорошо учиться, много читать. Образование всегда было в приоритете. Если человек образован, духовно развит, то он будет принимать сбалансированные решения, такой человек будет нести пользу для общества. Таковы заветы моих предков, которых я придерживаюсь по жизни», — отметил Чингиз Айдарбеков.

Память, отлитая в бронзе и сохраненная в сердцах

В ноябре 1938 года Иманалы Айдарбеков был расстрелян во дворе фрунзенской тюрьмы. Его тело было погребено в яме кирпичного завода в селе Чон-Таш вместе со 137 другими репрессированными гражданами страны. Перезахоронение останков произошло позднее уже в мемориальном комплексе «Ата-Бейит».

Фото 24.kg. Ата-Бейит

Имя Иманалы Айдарбекова было реабилитировано лишь в 1959 году, но на полное восстановление исторической справедливости ушли десятилетия.

Эту миссию взяла на себя его семья. Сначала Рафа Иманалиевна, а после ее смерти — невестка Зыфаргуль Айдарбекова и ее сын Чингиз Айдарбеков.

«Мама вместе с Рафой Айдарбековой еще с 90-х годов занимались восстановлением исторической справедливости, — рассказывает правнук государственного деятеля. — Они ходили по инстанциям, их хорошо встречали, обещали помочь, но ничего не менялось».

Лишь в 2006 году парламент принял постановление об увековечении памяти Айдарбекова. И дело сдвинулось с мертвой точки.

В документах значилось установление памятника прадеду, переименование центральной улицы. Если первый шаг был исполнен и к 130-летию со дня рождения в Бишкеке был установлен памятник Иманалы Айдарбекову на Аллее отцов-основателей, то второе решение так и осталось на бумаге.

Фото из интернета. Памятник Иманалы Айдарбекову

«Но мы все же не теряем надежды, что когда-нибудь одна из центральных улиц города будет носить имя моего прадеда. Ведь именно он перенес столицу в Пишпек и было бы справедливо присвоить одной из центральных улиц имя Иманалы Айдарбекова», — отметил Чингиз Айдарбеков.

В 2015 году в Лебединовской средней школе Аламединского района, носящей имя Айдарбекова, установили его бюст. А недавно селу в Байтикском айыльном округе присвоили имя Иманалы Айдарбекова.

Фото из интернета. Село имени Иманалы Айдарбекова

Музей памяти

Наследница политика также мечтала о создании музея в отчем доме, в котором выросла. При жизни она не успела этого сделать, поскольку дом в центре города (на улице Раззакова между улицами Боконбаева и Московской) находился на балансе государства. Именно из этого дома забрали Иманалы Айдарбекова в НКВД. Все его имущество, в том числе дом, в котором он жил, передали государству. После реабилитации семье Иманалы Айдарбекова ничего не вернули.

Фото из интернета. Дом Иманалы Айдарбекова

Он отметил, что в декабре 2024 года в Санкт-Петербурге на русском языке вышла доработанная во второй редакции книга «Первый» с участием ряда историков.

«Рафа Иманалиевна несколько раз показывала нам это строение. В 1994-м дом передали 4-5 семьям в рамках приватизации. Архивные документы утеряны. Необходимо сохранить дом отца-основателя современной кыргызской государственности в качестве музея. Мы надеемся, что Минкультуры КР признает этот дом как объект исторического наследия, а мэрия поможет в решении этого вопроса», — добавил Чингиз Айдарбеков.

Фото из архива Айдарбековых. Книга "Первый"

В издание вошло еще большее количество архивных данных, собранных из различных стран. Ожидается выход в свет 2-ой редакции этой книги на кыргызском языке.

Также готов часовой документальный фильм об Иманалы Айдарбекове. Презентация книги и фильма планируется в ближайшее время.

Вечная память

Личность Иманалы Айдарбекова уникальная. И выбор на него как на первого руководителя Советского Кыргызстана пал не случайно, а был вполне закономерен. Ибо за его спиной были долгие годы обучения в престижных в то время учебных заведениях Пишпека и Ташкента, опыт работы на административной и государственной работе, где он овладел навыками управления людьми в новых исторических условиях. Таких людей в Кыргызстане в то время были единицы.

История Иманалы Айдарбекова — это напоминание о том, какой ценой была построена страна, и о том, что настоящая память — это не только строки в учебниках, но и живая связь поколений, отказывающихся забывать.

Иманалы Айдарбеков посвятил себя служению народу и отдал свою жизнь во имя сохранения и процветания своей Родины.