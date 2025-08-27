Иманалы Айдарбеков: Первый среди равных. Судьба, прошедшая сквозь огонь и века

В истории каждой нации есть люди, которые становятся стержнем ее самоопределения. Для Кыргызстана таким человеком стал Иманалы Айдарбеков — государственный деятель, реформатор, репрессированный лидер и человек, отказавшийся подписать ложь на соратников, друзей, единомышленников в обмен на жизнь. Его судьба — это не только трагедия, но и победа. Победа памяти, достоинства и исторической справедливости.
В 2024 году президент издал указ о присвоении звания «Отцы-основатели современной Кыргызской государственности» пяти выдающимся личностям — Абдыкериму Сыдыкову, Иманалы Айдарбекову, Жусупу Абдрахманову, Абдыкадыру Орозбекову и Ишеналы Арабаеву. Садыр Жапаров поручил провести ряд мероприятий и призвал считать священным долгом каждого гражданина — чтить их память.
24.kg продолжает рассказывать о наших отцах-основателях устами их потомков. Правнук одного из них Чингиз Айдарбеков — о борьбе за историю и знаменательной судьбе своего великого предка.
Строитель государства из рода манапов
Иманалы Айдарбеков родился в 1884 году в семье манапа (родового правителя) Айдарбека Турдина.
«В советских источниках писали о бедняцком происхождении Иманалы Айдарбекова на основании его анкеты, в которую он вписал эту информацию по требованию партии. Власть должна была быть из народа.
На самом деле он вышел из знатной, богатой семьи. Иманалы был старшим в семье. Его отец был очень прогрессивным, выполнял функции местного судьи, занимался земледелием и скотоводством, возглавлял большой род. Его происхождение давало ему статус, но именно личные качества, блестящее образование, полученное в русско-туземной школе, Пишпекской сельскохозяйственной школе и Ташкентском гидротехническом училище, открыли ему дорогу в большую политику», — рассказывает Чингиз Айдарбеков.
Позже настоящее происхождение Иманалы Айдарбекова нередко играло не в его пользу, тень «потомка знатного рода» преследовала всю жизнь и стала одним из поводов его расстрела.
Революция 1917 года застала его уже опытным управленцем. Он стремительно прошел путь от секретаря аульного уровня до ключевой фигуры в новом государственном аппарате. В самые бурные годы он возглавлял революционные комитеты, исполкомы и земельные отделы, закладывая фундамент советской власти в регионе.
Команда соратников
Близкими единомышленниками Иманалы Айдарбекова были Абдыкерим Сыдыков, Ишеналы Арабаев, они были идеологами воссоздания кыргызской государственности. Именно эта тройка в 1922 году предприняла первую попытку создания Кыргызской горной области.
Позднее к ним присоединилось большое число единомышленников, таких как Абдыкадыр Орозбеков, Касым Тыныстанов, молодой и амбициозный Жусуп Абдрахманов.
На инициированный ими съезд в 1922 году приехали более 400 делегатов из разных уголков страны, которые проголосовали «за» создание Кыргызской горной области. Но в противовес усилиям наших отцов-основателей работала другая политическая группировка во главе с Рахманкулом Худайкуловым и Дуйшеналы Бабахановым, которые дискредитировали работу кыргызских лидеров, посылая ложные сведения в «центр» о том, что якобы потомки манапов пытаются продвигать идеи пантюркизма, панисламизма, хотят создать свое государство против советской власти.
«Последующие два года продолжали работать наши отцы-основатели. Абдыкерима Сыдыкова стали преследовать за его идеи. Иманалы Айдарбеков с 1923 года до 1924 года возглавлял Семиреченскую (Джетисуйскую) область и продолжал продвигать работу по созданию Кара-Киргизской автономной области. Эта область по своим размерам была в три раза больше нынешней Кыргызской Республики. Вот-вот Киргизская ССР будет переименована в Казахскую ССР, а в Туркестанской области создаются республики, но в их числе не планируется самостоятельного образования кыргызов. Внутри нашей территории действует другая политическая группа, пропагандирующая идею присоединения наших территорий к соседним странам.
И в этих условиях наши отцы-основатели, имевшие высокий уровень образования, опыт работы на госслужбе проявили незаурядные коммуникативно-организаторские, интеллектуальные способности и, главное, лидерские качества.
Наши отцы стали активно работать с населением, выстраивали диалог с Москвой, предложили автономию в составе РСФСР. Это было самое правильное решение.
Благодаря слаженной работе наших отцов-основателей, удалось восстановить спустя века нашу государственность, несмотря на множество смертельных преград на их пути», — отметил Чингиз Айдарбеков.
Эпоха созидания
В июне 1924-го ЦК РКП(Б) принял историческое решение о разделении Средней Азии на национальные государства. В соответствии с этим на территории нынешней Кыргызской Республики 14 октября 1924 года появилась Кара-Киргизская автономная область в составе РСФСР.
Из числа великих личностей того времени в качестве лидера был заслуженно выдвинут Айдарбеков Иманалы — образованный, опытный госслужащий высокого ранга, пользующийся доверием народа. Именно он возглавил Революционный комитет (Ревком) только что созданной Кара-Киргизской автономной области, в который вошли 17 активных, известных общественно-политических деятелей. Это решение было утверждено советским лидером Иосифом Сталиным 18 октября 1924 года.
«Тогда ревком совмещал в себе функции всех ветвей власти: исполнительной, законодательной и судебной. За полгода были решены ключевые вопросы государственного образования, созданы все необходимые государственные органы. Решением Айдарбекова Иманалы были учреждены первые госструктуры — судебная система, правоохранительные органы — Генеральная Прокуратура, МВД, Минфин, Минобразования, адвокатура и другие. В 1924 году определены административно-территориальные границы как внутри страны, так и с соседями. За полгода работы было проведено 56 заседаний правительства и было рассмотрено более 650 вопросов, это огромный пласт работы.
Под руководством Айдарбекова органы власти были переведены из Ташкента в Пишпек — будущую столицу Кыргызстана. В свои 40 лет он стал первым руководителем страны, заложив основы ее экономики и управления», — рассказал Чингиз Айдарбеков.
Письмо 30-ки
Тем не менее путь отцов-основателей был тернист и сложен. Им приходилось сталкиваться с колоссальным давлением со стороны различных лиц.
Говоря об опасностях на пути становления кыргызской государственности, Чингиз Айдарбеков напомнил о так называемом письме 30-ки. Речь идет о письме 30 партийных и советских работников Кыргызстана, направленном в 1925 году в адрес ЦК РКП(б), Средазбюро ЦК РКП(б) и Киробкома партии с анализом проводимых мероприятий по государственному переустройству.
Критике подверглись работа партийного аппарата и попытки его вмешательства в дела советского аппарата и так далее. Письмо сразу же получило оценку как националистическое. В том же году лидеры «тридцатки» были исключены из партии и сняты с руководящих постов. Тем не менее данное обращение сыграло свою историческую роль — серый кардинал Михаил Каменский был отозван назад и влияние группировки Худайкулова начало спадать.
С 1925 по 1927 годы работал членом правления «Средазхлеба» и Киргизского сельскохозяйственного банка, в 1927 году — председатель Центрального совета народного хозяйства Киргизской АССР; 1927-1929 годы — председатель Главного суда Киргизской АССР; 1929 год — народный комиссар легкой промышленности Киргизской АССР, народный комиссар торговли Киргизской АССР.
Тень Большого террора
Но эпоха созидания сменилась эпохой уничтожения. В 1935 году по ложному доносу Иманалы Айдарбекова исключают из партии с клеймом «националист, двурушник, не отказавшийся от абдрахмановщины» (по имени другого репрессированного лидера, Жусупа Абдрахманова). Это было началом конца.
4 сентября 1937 года его арестовали. Обвинения были стандартными для того времени — вымышленная «Социал-Туранская партия», антисоветская деятельность.
Кстати, когда его оклеветали, выгнали из партии и арестовали по ложному доносу, следователь ему сразу предложил в обмен на жизнь подписать бумагу с клеветой на Абдрахманова, Исакеева, Тыныстанова, Айтматова в том, что они «враги народа». В случае отказа ему угрожали расстрелом. Айдарбеков отказался подписывать бумагу со словами: «Я горжусь моими соратниками, друзьями. Даже если вы меня расстреляете, наши начинания продолжат наши потомки». За это, не выдержав, следователь с размаху ударил его по голове табуреткой. Это записано в его личном деле.
Айдарбеков упал без сознания, а следователь продиктовал: «Подлежит немедленному уничтожению, уговорить невозможно». Стенограмму того допроса читала Рафа Айдарбекова. Сильная женщина, прошедшая всю войну, повидавшая многое, даже она после этого упала в обморок — настолько тяжело и невыносимо было читать этот кошмар.
Профессор Зайнидин Курманов в книге «Первый» об Айдарбекове написал на основе изученных документов, что Иманалы — один из немногих, кто не запачкал себя и не подписал ложь. Он жил чисто и ушел чисто.
Давление на несгибаемого политика приобрело чудовищные формы. В сентябре 1937 года, вскоре после его ареста, на одной из улиц Пишпека было найдено тело его старшей дочери, 22-летней студентки Токтобубу. Расследования как такового не было, но семья всегда была уверена: это было политическое убийство — жестокий инструмент шантажа, чтобы сломить волю ее отца. Но он так и не сломался.
Дочь, победившая судьбу
Трагедия семьи на этом не закончилась. Друзья предупредили семью Айдарбековых (он был женат на Кичкен Айдарбековой) о том, что скоро придут и за младшей дочерью, Рафой (Рапией). Чтобы спасти ее, было принято отчаянное решение — тайно отправить дочку в Москву. Путь к спасению был унизительным и смертельно опасным: всю дорогу Рафа пряталась в металлическом ящике для перевозки животных под вагоном поезда. Так столица, откуда исходили приказы о репрессиях, стала для нее городом спасения.
Судьба Рафы Айдарбековой — это гимн силе человеческого духа. В Москве она устроилась санитаркой, поступила в медицинский институт и окончила его досрочно, когда добровольно отправилась на Великую Отечественную войну.
После ареста Кичкен — супруга Иманалы Айдарбекова — осталась без крова и средств к существованию, потому что все имущество было конфисковано. Кроме того, ее травили, называя «женой врага народа».
Дочь Рафа в то время находилась на фронте. Она отправляла матери сэкономленные продуктовые пайки. Посылки не всегда доходили до адресата. Тем не менее Кичкен Айдарбекова, несмотря не тяжелейшие условия, выжила и дождалась дочь с войны и даже увидела своего внука — Азамата. Скончалась она в 1949-м после продолжительной болезни.
Рафа Айдарбекова прошла всю войну хирургом в полевых госпиталях, часто на самой передовой, провела более 900 операций и спасла сотни жизней. Она дошла до Берлина, а Победу встретила в Праге подполковником медицинской службы, став первой женщиной-медиком Кыргызстана, удостоенной в годы войны столь высокого офицерского звания.
Она вернулась на родину, пережила систему, убившую ее отца и сестру, и посвятила свою жизнь спасению других.
«У моей бабушки был очень волевой, жесткий характер. Война сказалась на ее нраве. Она долгое время не знала, что ее отца расстреляли еще в 1938 году. Она писала письма в Москву к Сталину с просьбой освободить отца, доказывала, что он был несправедливо осужден, что его оговорили. Правду Рафа Айдарбекова узнала только в 1959 году, когда вышло решение Верховного Суда СССР о реабилитации Иманалы Айдарбекова», — добавил Чингиз Айдарбеков.
Война любви не помеха
Еще на фронте Рафа Айдарбекова встретила свою любовь — военного врача Зыфара Игембердиева, который позже стал первым министром здравоохранения Киргизской ССР.
После Победы в ВОВ они поженились.
«Нельзя не отметить, какой уникальной и выдающейся личностью был Зыфар Игембердиев. Он был мудрым человеком, проницательным, очень образованным человеком. Доктор от бога, спасший во время войны сотни раненых, продолжал активно работать и после войны. Первый кыргыз, окончивший Московский медицинский университет. Его учителями были такие известные медики, как Вишневский и другие светилы в области здравоохранения, с которыми он общался по жизни. Он защитил докторскую диссертацию. С 1946 года по 1948 год Зыфар Игембердиев работал первым заместителем здравоохранения, а с 1948 до 1951 года — первым министром здравоохранения Киргизской ССР», — добавил Чингиз Айдарбеков.
«Мой дедушка Зыфар Игембердиев, учитывая, что у Иманалы Айдарбекова не остались наследники, вместе с бабушкой приняли решение дать моему отцу имя Айдарбеков Азамат Иманалиевич. В этом была мудрость и величие Зыфара Игембердиева, моего деда, принявшего такое решение. Моя фамилия перешла мне от отца как наследие, аманат. Это было и желанием Рафы Айдарбековой, которая хотела, чтобы род Айдарбековых продолжил существовать.
Папа пошел по стопам родителей, окончил Кыргызскую государственную медицинскую академию, работал хирургом в онкоцентре. К сожалению, в 2005 году вследствие тяжелой болезни скоропостижно скончался, закончив написание и выйдя на защиту докторской диссертации в ведущем Московском онкологическом центре», — отметил Чингиз Айдарбеков.
Супруга Азамата Айдарбекова — Зифаргуль Айдарбекова — заслуженный работник образования Кыргызской Республики, профессор, доктор медицинских наук. В настоящее время возглавляет кафедру гистологии, цитологии и эмбриологии КГМА имени Исы Ахунбаева.
Их дочь — профессор, доктор медицинских наук Айжан Айдарбекова — тоже трудится в сфере медицины.
И лишь Чингиз Айдарбеков решил выбрать путь дипломата. На этом поприще он смог проявить себя. Защитил кандидатскую диссертацию, работал на ответственных постах — в должности министра иностранных дел, посла Кыргызской Республики в Японии. Сейчас Чингиз Айдарбеков — депутат парламента.
Портретные штрихи
«О своем прадеде я наслышан со слов моей бабушки Рафы Айдарбековой. Она характеризовала его очень образованным, интеллигентным, сдержанным и добрым человеком. Он был хорошим семьянином, внимательным мужем и отцом, никогда не повышал голоса. А на работе слыл волевым человеком, который очень много работал и практически не появлялся дома из-за большой загруженности.
Я всегда вспоминаю слова отца. Он говорил мне: «Ты потомок особых личностей, великих прадедов, ты должен быть достойным человеком. Это всегда говорилось в качестве назидания, воспитания, дисциплины. Мои бабушка, родители всегда говорили мне хорошо учиться, много читать. Образование всегда было в приоритете. Если человек образован, духовно развит, то он будет принимать сбалансированные решения, такой человек будет нести пользу для общества. Таковы заветы моих предков, которых я придерживаюсь по жизни», — отметил Чингиз Айдарбеков.
Память, отлитая в бронзе и сохраненная в сердцах
В ноябре 1938 года Иманалы Айдарбеков был расстрелян во дворе фрунзенской тюрьмы. Его тело было погребено в яме кирпичного завода в селе Чон-Таш вместе со 137 другими репрессированными гражданами страны. Перезахоронение останков произошло позднее уже в мемориальном комплексе «Ата-Бейит».
Эту миссию взяла на себя его семья. Сначала Рафа Иманалиевна, а после ее смерти — невестка Зыфаргуль Айдарбекова и ее сын Чингиз Айдарбеков.
«Мама вместе с Рафой Айдарбековой еще с 90-х годов занимались восстановлением исторической справедливости, — рассказывает правнук государственного деятеля. — Они ходили по инстанциям, их хорошо встречали, обещали помочь, но ничего не менялось».
В документах значилось установление памятника прадеду, переименование центральной улицы. Если первый шаг был исполнен и к 130-летию со дня рождения в Бишкеке был установлен памятник Иманалы Айдарбекову на Аллее отцов-основателей, то второе решение так и осталось на бумаге.
«Но мы все же не теряем надежды, что когда-нибудь одна из центральных улиц города будет носить имя моего прадеда. Ведь именно он перенес столицу в Пишпек и было бы справедливо присвоить одной из центральных улиц имя Иманалы Айдарбекова», — отметил Чингиз Айдарбеков.
В 2015 году в Лебединовской средней школе Аламединского района, носящей имя Айдарбекова, установили его бюст. А недавно селу в Байтикском айыльном округе присвоили имя Иманалы Айдарбекова.
Музей памяти
Наследница политика также мечтала о создании музея в отчем доме, в котором выросла. При жизни она не успела этого сделать, поскольку дом в центре города (на улице Раззакова между улицами Боконбаева и Московской) находился на балансе государства. Именно из этого дома забрали Иманалы Айдарбекова в НКВД. Все его имущество, в том числе дом, в котором он жил, передали государству. После реабилитации семье Иманалы Айдарбекова ничего не вернули.
В издание вошло еще большее количество архивных данных, собранных из различных стран. Ожидается выход в свет 2-ой редакции этой книги на кыргызском языке.
Также готов часовой документальный фильм об Иманалы Айдарбекове. Презентация книги и фильма планируется в ближайшее время.
Вечная память
Личность Иманалы Айдарбекова уникальная. И выбор на него как на первого руководителя Советского Кыргызстана пал не случайно, а был вполне закономерен. Ибо за его спиной были долгие годы обучения в престижных в то время учебных заведениях Пишпека и Ташкента, опыт работы на административной и государственной работе, где он овладел навыками управления людьми в новых исторических условиях. Таких людей в Кыргызстане в то время были единицы.
История Иманалы Айдарбекова — это напоминание о том, какой ценой была построена страна, и о том, что настоящая память — это не только строки в учебниках, но и живая связь поколений, отказывающихся забывать.
Иманалы Айдарбеков посвятил себя служению народу и отдал свою жизнь во имя сохранения и процветания своей Родины.