Ишеналы Арабаев. Молдоке, отдавший жизнь за просвещение

Ишеналы Арабаев создал первый кыргызский букварь, боролся за государственность и возвращал беженцев на родину. Имя Ишеналы Арабаева, выдающегося просветителя начала XX века, сегодня носит один из главных вузов страны. Но за официальной биографией скрывается история сломленных судеб, о которой впервые рассказали его родные.

Имя Ишеналы Арабаева (1882–1933) прочно вписано в историю Кыргызстана. Его называют одним из столпов национальной интеллигенции, чья деятельность заложила фундамент современного образования и науки. Однако его жизнь, посвященная просвещению народа, оборвалась в ташкентской тюрьме, а тень репрессий на долгие десятилетия легла на его семью.

В 2024 году президент издал указ о присвоении звания «Отцы-основатели современной Кыргызской государственности» пяти выдающимся личностям — Абдыкериму Сыдыкову, Иманалы Айдарбекову, Жусупу Абдрахманову, Абдыкадыру Орозбекову и Ишеналы Арабаеву. Садыр Жапаров поручил провести ряд мероприятий и призвал считать священным долгом каждого гражданина — чтить их память.

24.kg продолжает рассказывать о наших отцах-основателях устами их потомков. Эксклюзивными воспоминаниями о своем деде, судьбе детей «врага народа» поделилась двоюродная внучка просветителя Нурипа Арабаева.

Фото из личного архива Арабаевой. Нурипа Арабаева

Помогла дополнить биографию Арабаева и кандидат педагогических наук, профессор Миргуль Эсенгулова.

Фото личный архив . Миргуль Эсенгулова

Путь от учителя начальных классов до создателя государственности

Фото личный архив . Ишеналы Арабаев

Ишеналы Арабаев родился в 1882 году в селе Кун-Батыш Кочкорского района. После смерти отца мама, заметив его усидчивость, отправляет сына в Каракол учиться в медресе. Там его учителем и наставником стал Заир Таиров, который сыграл большую роль в его становлении как просветителя.

Ишеналы Арабаев впитал в себя знания в лучших религиозных учебных заведениях своего времени — медресе «Кусания» в Оренбурге и «Галия» в Уфе. Это были центры передовой мысли, где зарождались идеи просвещения тюркских народов.

«Основная заслуга Ишеналы Арабаева — его просветительская деятельность. После окончания знаменитого медресе «Галия» Ишеналы приезжает в село Торт-Куль Тонского района, открывает школу «Курмания» (1913).

«Когда он вернулся на родину после обучения в медресе «Галия», для встречи с Ишеналы Арабаевым в селе Торт-Куль на Иссык-Куле соорудили целых 16 юрт. Тогда образованные люди были большой редкостью», — рассказала Миргуль Эсенгулова.

В своей школе он вводит систему обучения личностного роста каждого ученика. По воспоминаниям учеников Арабаева, он вел занятия на природе, показывал глобус, карту, дети сидели на партах, было деление по классам. Таким образом, просветитель расширял картину мира у детей, знакомя с естественно-научной системой мира» — рассказала Миргуль Эсенгулова.

Еще будучи студентом, он в соавторстве с Хафизом Сарсекеевым, своим однокурсником по медресе «Галия», издает в 1911 году первый в истории кыргызско-казахского народа букварь.

Фото личный архив . Книга Ишеналы Арабаева

Летом во время каникул Арабаев вместе со своим соавтором обучали грамоте казахских и кыргызских детей по этой книге. Букварь Арабаева была очень популярна, среди тех, кто хотел быстро научиться грамоте читать.

Позже он напишет «Кыргыз алиппеси» (2025), из-под его пера выйдет букварь для взрослых «Жанылык» («Новинка») (1928) и «Основы правописания» (1926). Последняя его книга — «Табият таануу алиппеси» («Букварь естествознания»), он написал ее в 1932 году. Всего им было написано около 19 книг, изданных в Ташкенте, Москве и Уфе.

Но Арабаев был не просто педагогом. Он был общественным деятелем с большой буквы. В 1917 году он стал одним из организаторов кыргызского отделения партии «Алаш», выступавшей за самоопределение народов. Благодаря его усилиям было написано письмо Ленину с просьбой помочь кыргызам, бежавшим в Китай во время восстания 1916 года. В результате было выделено 50 миллионов рублей, и, благодаря этим финансам, около 300 тысяч человек смогли вернуться на родину.

Первая газета, первый букварь, первый голос нации

Октябрьскую революцию Арабаев встретил с большим воодушевлением. «На страницах первого выпуска газеты «Эркин-Тоо» — тоже его детища — он с восторгом приветствовал революционные перемены. Он мечтал о республике, где знание станет основой свободы. Именно он предложил газете это название», — добавила Миргуль Эсенгулова.

Ишеналы Арабаева называли молдоке — уважительное прозвище для наставника. Он говорил на семи языках (помимо родного языка отлично знал русский, казахский, татарский, узбекский, башкирский, арабский языки), постоянно совершенствовался и в поисках новых знаний даже побывал в Тегеране, Мекке и Багдаде. Ишеналы Арабаев не просто учил грамоте — он учил мечтать.

Фото личный архив . Ишеналы Арабаев преподает урок ученикам

Миргуль Эсенгулова, изучающая педагогическое наследие Арабаева с 1993 года, называет его «создателем государственности».

Свою кандидатскую диссертацию она посвятила просветительской деятельности и педагогическому наследию Ишеналы Арабаева. По ее словам, учебники Арабаева остаются актуальными и в наше время.

Фото личный архив . Книга об Ишеналы Арабаеве

«Когда учителя прочли его последнюю книгу «Букварь естествознания», подумали, что это современный учебник, потому что принципы работы, предложенные просветителем, актуальны и сегодня. Они очень удивились, узнав, что это учебник Ишеналы Арабаева — говорит Эсенгулова. — Мы сегодня говорим о важности взаимодействия учителей и учащихся, о педагогике взаимодействия, а Арабаев писал об этом еще в 1932 году».

Миргуль Эсенгулова продолжила: «Ишеналы Арабаев обладал обширными энциклопедическими знаниями, при этом он был очень самокритичен. В предисловии к своим трудам он всегда писал, что авторы спешили с изданием книг и просил делиться своими критическими отзывами».

«Белая бумага» и «Свобода»: символические имена детей просветителя

Ишеналы Арабаев женился на своей ученице Каличе (Хадиче), когда работал учителем в Торт-Кульской школе в Тонском районе Иссык-Кульской области. Калича была манапской дочерью, и Ишеналы Арабаев всегда ощущал поддержку ее рода.

Фото архивные данные. Кадича Кайбылда кызы - супруга Ишеналы Арабаева

У супругов было двое детей, чьи имена оказались пророческими.

«Дочь звали Аккагаз, что в переводе означает «белая бумага», а сына Эркин — «свобода», — делится семейной историей Нурипа Арабаева. — Всю свою жизнь он посвятил этим двум символам: образованию и независимости».

На момент ареста отца Аккагаз было 16 лет, Эркину — 9. При обыске в доме у семьи забрали все документы и рукописи.

«Когда Ишеналы Арабаева репрессировали в 1933 году, Аккагаз училась на третьем курсе пединститута. Ее сразу же отчислили как дочь врага народа, исключили из комсомола, — с болью пересказывает Нурипа Арабаева воспоминания родных. — Многие друзья и даже родственники отвернулись от них, боялись здороваться на улице. Пять лет девушка просидела дома без работы и учебы».

Не выдержав давления, Аккагаз написала отчаянное письмо председателю президиума Верховного Совета СССР Михаилу Калинину. Удивительно, но ответ пришел быстро: ей разрешили учиться и работать. Ее семья из-за колоссального давления больше не могла жить в Пишпеке, да и квартира на Правда-Боконбаева была конфискована, и они были вынуждены переехать на родину отца, в Кочкор. Позднее выяснилось, что жилье было снесено в советские годы.

Семье Ишеналы Арабаева пришлось осваиваться на новом месте.

Несмотря на все трудности, Аккагаз, как и отец, посвятила свою жизнь педагогике. Начала работать учителем кыргызского языка и литературы в Кочкоре, затем вышла замуж за своего же племянника, взяла его фамилию и стала Азыкова. Поступила на вечернюю смену в Кыргызский госуниверситет, окончить смогла его лишь к 40 годам. С 1959 года до пенсии проработала учителем в женском пединституте имени Маяковского, который теперь носит имя Арабаева. Была награждена медалью за доблестный труд в ВОВ 1941-1945 годы.Также она вступила в ряды Компартии.

Всю жизнь она с горечью вспоминала, что не смогла сберечь один из главных трудов отца — уникальный сборник диалектов кыргызского языка, который отец написал, когда ездил по стране. Научный труд затерялся в суматохе тех лет.

Нурипа Арабаева продолжила: «Среди родни не принято было говорить об Ишеналы Арабаеве. О нем просто иногда упоминали как «наш молдоке»».

Эркин Арабаев: от сына «врага народа» до ректора университета

Эркин Арабаев также с детства ощутил на себе клеймо «врага народа», но не сломался и выжил. Целеустремленный и энергичный, он пошел по стопам отца и посвятил свою жизнь образованию и науке.

«В городе Токмок он закончил с отличием сельхозтехникум. Он мечтал стать дипломатом, хотел поступить в Дипакадемию, учил английский язык, но путь был закрыт — фамилия слишком много значила.

Потом уехал в Москву на учебу в Сельскохозяйственную академию имени Тимирязева. Еще будучи студентом, имел тесные связи с другими студентами из Кыргызстана, был их куратором.Окончив вуз с отличием, он остался работать там же преподавателем. Защитил кандидатскую диссертацию. Был авторитетным работником, участвовал в международных конференциях.

Фото личный архив . Книга об Эркине Арабаеве

Как-то он встретился с тогдашним председателем совета министров Киргизской ССР Торобаем Кулатовым. Он, заметив инициативного молодого человека, пригласил его работать в Кыргызстане.

Пока Эркин Арабаев думал о предложении, пришла депеша о его официальном назначении на должность замдиректора Института экономики Национальной академии КР. По прибытии ему сразу выделили двухкомнатную квартиру. Позднее он стал директором этого института. А в 1962 году он стал ректором Кыргызского сельскохозяйственного института имени Скрябина, проработав на этой должности целых 17 лет», — рассказывает Нурипа Арабаева.

Эркин Арабаев также был депутатом Верховного Совета Киргизской ССР трех созывов (1967-1980 годы). Имеет ряд наград.

Фото личный архив . Трудовая деятельность Эркина Арабаева

Разделенная семья

Семейная жизнь Эркина Арабаева была непростой. Работая в Москве, женился на своей студентке Светлане Владимировне. У них родился сын Марат. Когда семья уже переехала в Пишпек, родился второй сын — Александр. Вместе они прожили 20 лет, потом супруги развелись.

Как рассказала Нурипа Арабаева, родня любила русскую невестку, она работала в Минсельхозе Кыргызстана.

«Но, к сожалению, потом их пути разошлись. Она уехала в Москву. Мой брат Эркин Арабаев не оставил их без внимания. Его сокурсник тогда работал в городском совете, и он смог содействовать в получении двухкомнатной квартиры. И когда его жена с детьми прибыла в Москву, свое жилье уже было готово. Это говорит о большом авторитете Эркина Арабаева среди своего окружения.

К сожалению, двое его сыновей росли с серьезными проблемами со здоровьем. Старший был жестоко избит в Словакии и остался инвалидом. Где они сейчас и как сложилась их дальнейшая судьба, неизвестно», — добавила Нурипа Арабаева.

Потом Эркин Арабаев снова женился, дал пасынку свою фамилию, но через пару лет развелся с супругой.

Устами потомков

Нурипа Арабаева пояснила, что она дочь родного брата Ишеналы Арабаева — Омурбая. «Нашей семье тоже пришлось несладко из-за родства с репрессированного родственника. Мой отец Биймырза из Пишпека вынужден был переехать в село Куланак в Нарынской области, так как ему не давали работу. Все близкие Ишеналы Арабаева подверглись гонениям», — отметила она.

Говоря о себе двоюродная внучка рассказала, что в системе образования проработала 40 лет: 20 лет как учитель русского языка в Сельскохозяйственном институте и еще 20 лет после переквалификации учителем кыргызского языка в том же вузе.

«Я очень ценю Эркина Арабаева, «под крылом» которого набиралась опыта работы в вузе», — добавила она.

Говоря о своем предке, Нурила отметила, что по рассказам людей, с первого взгляда, казалось, что Ишеналы Арабаев был замкнутым человеком. «Но когда он начинал говорить, то раскрывался как личность, оратор. Мог притягивать людей своим красноречием», — добавила она.

Кстати, по документам он был Эшенаалы Арабаев.

Хотя свои труды подписывал по-разному: Ешээналы Арабай уулу, Эшенаалы Арабаев, Эшен Арабай уулу, Ишенгали и т.д.

«В советское время имя «Эшен» было связано с религиозным оттенком, поэтому в официальных документах позднее стали писать «Ишеналы». А после переименования вуза в его честь так и подавно все стали звать его Ишеналы». Но его современники Хусейин Карасаев, Саткын Сасыкбаев знали и называли его Эшенаалы, и мы думаем, что ему должны возвратить его собственное имя«, — делится своим мнением Миргуль Эсенгулова.

Политическая жизнь Ишеналы Арабаева

Наряду с просветительством Ишеналы Арабаев принимал активное участие в общественной жизни народа и был одним из тех, кто выступал за становление кыргызской государственности.

Ишеналы Арабаев был самым старшим среди отцом-основателей кыргызской государственности по возрасту, многих поддерживал в качестве наставника.

Фото личный архив . С соратниками (Ишеналы Арабаев справа)

В 1918-1922 годах был членом Джети-Огузского революционного комитета, делегатом 9-го съезда Советов России.

Арест и таинственная смерть

Его кипучая деятельность была прервана волной сталинских репрессий. Арабаева арестовали по сфабрикованному делу о «Социал-Туранской партии», члены которой якобы стремились создать единое тюркское государство.

Фото личный архив . Выписка об освобождении с работы Арабаева

«3 июня 1933 года его забрали в Ташкент, — уточняет Миргуль Эсенгулова, — а уже 6 июня его обнаружили мертвым в камере. Это произошло сразу после визита следователя С.В.Левшина. Официальная версия — самоубийство».

Так трагически оборвалась жизнь человека, который всю свою энергию отдал служению народу.

К слову, Миргуль Эсенгулова не верит в версию про самоубийство.

«Пишут, что якобы он принял большую дозу насвая, который употреблял. Но зная, как в те времена проводились допросы, выбивались показания и применялись пытки, не верю в официальную версию. При этом как такового расследования не было. По словам современников и историков, Ишеналы Арабаев всегда был сдержанным, стойким и, главное, верующим. Он знал, что в религии самоубийство — это большой грех.

Конечно же, все эти факты требуют тщательного расследования. Ряд историков даже обращались к властям Узбекистана через их посла в Кыргызстане, чтобы получить доступ к их архивам для изучения дела Ишеналы Арабаева», — добавила она.

Память, пробившаяся сквозь забвение

Десятилетиями имя Ишеналы Арабаева было под запретом. Его сын Эркин долгие годы писал письма в разные инстанции, пытаясь добиться реабилитации отца и узнать место его захоронения. Справку о реабилитации он получил лишь в 1958 году.

Настоящее возвращение имени просветителя народу началось только с обретением независимости. В 1992 году по инициативе тогдашнего ректора Зайнидина Курманова Кыргызскому государственному педагогическому институту было присвоено имя Ишеналы Арабаева.

При вузе был организован музей, в котором сейчас ведется реконструкция. В нем хранятся архивные документы, книги.

«Личных вещей, к сожалению, нет. Нам очень хотелось бы дополнить музей его раритетными вещами. Как-то в Караколе на конференции встретила учительницу, которая носила с собой необычный бархатный зеленый пенал. Она рассказала, что ей подарила пенал ее мама. Оказалось, что Ишеналы Арабаев приходится ее маме дядей. Выяснилось, что пеналом он пользовался, когда учился еще в медресе «Галия» в Уфе и потом подарил его родственнице, чтобы и она была образованной в будущем. Я даже просила ту учительницу подарить эту памятную вещь в музей, но она отказалась, ссылаясь на то, что это семейная реликвия. Ее мама отказалась от встречи со мной, потому что, по словам ее дочери, она испугалась, что как в былые времена ее начнут допрашивать об Ишеналы Арабаеве», — добавила Миргуль Эсенгулова.

Сегодня его имя носят улицы в Бишкеке и Кочкоре, школы на его малой родине и в Бишкеке, а в Уфе, где он учился, установлена мемориальная доска.

Фото личный архив . Именная вывеска Арабаева в Уфе

«Когда проходили мероприятия в честь 140-летия Арабаева, выступал наш бывший ректор Толобек Абдырахманов и он тогда предлагал переименовать бульвар Молодой Гвардии на проспект государственности. Идея была поддержана университетской резолюцией. Инициатива даже была отправлена в Жогорку Кенеш, но что с ней стало, неизвестно. Позже мы (я и историк Аида Кубатова) также обратились в мэрию города от своего имени с этой инициативой, там обещали рассмотреть, но воз и ныне там», — добавила Миргуль Эсенгулова.

В октябре 2025 года увидит свет уникальный семитомник трудов Ишеналы Арабаева с ранее неизвестными архивными материалами. Историки надеются, что это станет не только возвращением имени, но и вдохновением для нового поколения.

Но самое главное наследие, по мнению профессора Миргуль Эсенгуловой, - это тысячи образованных людей, для которых путь к знаниям начался с букваря, созданного сыном простого крестьянина, мечтавшего о свободе и просвещении для своего народа. И история его семьи — горькое напоминание о том, какую цену пришлось заплатить за эту мечту.