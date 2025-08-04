Абдыкадыр Орозбеков. Батрак, правивший страной 12 лет

В 2024 году президент издал указ, присвоив звание «Отцы-основатели современной кыргызской государственности» пяти выдающимся личностям: Абдыкериму Сыдыкову, Иманалы Айдарбекову, Жусупу Абдрахманову, Абдыкадыру Орозбекову и Ишеналы Арабаеву.
Садыр Жапаров также поручил провести ряд мероприятий в их честь, призвав считать священным долгом каждого гражданина чтить их память.
Редакция 24.kg продолжает публикацию историй великих соотечественников по воспоминаниям их потомков.
Абдыкадыр Орозбеков не учился в университетах и не происходил из знатного рода. Бедняк зарабатывал тем, что пек лепешки, его руками собраны тонны хлопка. Он был сиротой и батраком, который благодаря революции встал у руля республики и 12 лет посвятил установлению кыргызской государственности. Позже коммунистическая система перемолола его в своих безжалостных жерновах.
Имя Абдыкадыра Орозбекова — первого главы Кыргызской Республики — на десятилетия вычеркнули из официальной летописи страны. Лишь недавно, благодаря усилиям его потомков и историков, оно стало возвращаться из небытия.
О жизни, полной взлетов и трагедий, рассказывает его внучка Юлдусхан Уразбекова.
Путь наверх: от сироты до революционера
«Дедушка родился в 1889 году в селе Охна, которое сейчас носит его имя. Его детство было очень тяжелым. Он рано потерял родителей, стал сиротой. Чтобы выжить, работал по найму у баев: пас скот, пек лепешки, гнул спину на хлопковых полях. Жизнь была неимоверно трудной», — рассказывает внучка.
По ее словам, несмотря на отсутствие образования, юный Абдыкадыр был пытливым и сильным. В Фергане, где дислоцировались русские войска Российской империи, он в общении с солдатами выучил русский язык. Позже овладел узбекским и таджикским.
Тяжелый труд и социальная несправедливость закалили его характер.
«Работал в хлебопекарне у богатых по 12-14 часов без выходных, — говорит внучка. — Когда он выступил за восьмичасовой рабочий день и выходные, его даже посадили в тюрьму. Но рабочие вступились, и его освободили».
Революцию 1917 года дедушка принял всем сердцем. Для него это был шанс построить справедливый мир, где такие, как он, не будут бесправными батраками.
Абдыкадыр Орозбеков вступил в 1918 году в Ферганскую группу большевиков в городе Скобелеве (ныне город Фергана, Узбекистан) и стал членом Коммунистической партии, с головой уйдя в борьбу. Когда на юге страны разгорелась борьба с басмачеством, в 1919 году поступил в местную Красную гвардию и возглавлял ее до 1920 года.
«Он был не просто командиром, но и дипломатом, — отмечает Юлдусхан Уразбекова. — Ата понимал, что среди басмачей были не только контрреволюционеры, но и патриоты, обманутые люди. Он старался перетянуть их на сторону советской власти. А тем, кого убедить не удавалось, но кто был хорошим человеком, он советовал уехать, чтобы их не расстреляли. Например, Хамракул Турсункулов, который позже стал в Узбекистане председателем колхоза-миллионера, уехал именно по его совету».
Путь наверх
После установления советской власти политическая карьера Орозбекова пошла в гору. Его умение работать с людьми и знание жизни простого народа были востребованы. Он занимал посты председателя Чемионского ревкома, заместителя председателя Уч-Курганского райисполкома, председателя Мархаматского райисполкома, курировал земельную реформу.
Предыдущее предложение, подготовленное Абдыкеримом Сыдыковым, Иосиф Сталин не подписал.
«Это было судьбоносное решение. Были те, кто предлагал войти в состав Казахской ССР. Но дед настоял на прямом подчинении России. Мы сегодня видим на примере Каракалпакстана в составе Узбекистана, что это было единственно верное решение для сохранения будущего суверенитета», — полагает собеседница.
В марте 1925 года Абдыкадыра Орозбекова на окружной конференции избрали ответственным секретарем Окружкома ВКП(б), на первом окружном съезде — членом президиума Окружного исполкома. На первом областном съезде Советов Киргизской автономной области он избирается председателем облисполкома и делегатом Всероссийского съезда советов, где избирается членом ЦИК СССР, членом Совета и бюджетной комиссии.
На первом Всекиргизском съезде Советов в 1926 году Орозбеков избирается председателем центрального исполнительного комитета Киргизской АССР. На этом высоком посту он бессменно работал. За это время республика прошла путь от автономной области до полноценной союзной республики в составе СССР.
В 1927 году закончил трехмесячные курсы партийно-советского строительства в Ташкенте.
Исторические достижения
За эти годы определены границы с соседями, принята первая Конституция. Промышленное производство выросло в 7 раз, урожай зерна — в 4 раза. Грамотность населения достигла почти 70 процентов. Построены десятки заводов, открыты театры и вузы.
А также развитию социально-экономической и культурной сфер жизни народов республики. Например, в те годы нынешние населенные пункты Кызыл-Кия, Караван и Уч-Коргон относились к Ферганскому уезду. Орозбекову удалось вернуть их в Ошский уезд путем долгих переговоров со Сталиным.
В 1930-1931 годы Абдыкадыр Орозбеков лично руководил Центральной комиссией по разработке новокыргызского алфавита и фондом имени Ленина по оказанию помощи беспризорным детям.
В годы выполнения плана хлебозаготовок на Иссык-Куле Орозбеков, увидев загруженные вагоны, спросил, что в вагонах. Как выяснилось, зерно отправлялось в общесоюзный фонд для выполнения плана.
Насвай и Сталин
«Мой отец Узгарыш Уразбеков помнил своего отца как очень строгого, но гостеприимного человека, — делится Юлдусхан. — Если из села приезжали родственники, он всех вез к себе домой, хотя тогда уже были гостиницы. Говорил: мой дом — ваш дом. Русская домработница, которую я позже встретила, рассказывала, что он был строгим и хозяйственным, но при этом очень добрым и великодушным.
Мой папа помнит своего отца высоким, здоровым и выносливым человеком. Часто вспоминал, что отец уходил рано утром, а возвращался поздно ночью. Лишь один раз он пришел к нему в школу, чтобы узнать как сын учится. Но так как папа был очень сильным физически, то увидев отца, спрыгнул со второго этажа школы и сбежал. Его отец был строгим, поэтому он уважал его».
О его простоте и прямоте ходили легенды. Был даже курьезный случай, улыбается внучка. — Дед использовал насвай. Однажды на заседании в Москве внезапно появился Иосиф Сталин. Дед растерялся и спрятал насвай под ковер. Потом НКВД проводило целую экспертизу, выясняя, что это за вещество. На следующем заседании Сталин, усмехнувшись, обратился к деду: «Ты тут какой-то подарок оставил, а мы потом разбирались».
Жестокость трагедии 1937-го
В 1937 году машина «большого террора» докатилась и до Кыргызстана. Орозбеков, как и многие его соратники — Жусуп Абдрахманов, Баялы Исакеев и другие — был обречен.
5 сентября 1937 года из Москвы поступила телеграмма за подписью Иосифа Сталина с санкцией на арест председателя ЦИК Киргизской ССР Абдыкадыра Орозбекова.
«Когда чон ата выходил из дома, навстречу ему выбежал сын, мой отец Узгарыш. Ему было 9 лет, — с болью рассказывает Юлдусхан Уразбекова. — Дедушка положил ему руку на плечо и сказал: «Ты уже взрослый. Я сейчас схожу в НКВД, объясню им, что всю жизнь отдал советской власти и антисоветской деятельностью не занимался». Это была их последняя встреча».
Дом семьи на улице Карла Маркса находился прямо напротив здания НКВД. Он вошел в эти двери и больше не вышел.
Начались месяцы чудовищных пыток. Его обвинили в контрреволюционной деятельности, участии в «Социал-Туранской партии».
Из него выбивали признания. А дед был истинным патриотом, он не подписал протокол, не оговорил ни одного человека, несмотря на страшные пытки.Юлдусхан Уразбекова
Его били так, что у него не осталось ни одного зуба, ни одного ногтя. Когда он терял сознание, его обливали ледяной водой и продолжали истязания. Однажды, не выдержав издевательств, он выхватил из-под себя стул и ударил следователя. После этого пытки стали еще более жестокими.
В мае 1938 года 49-летний Абдыкадыр Орозбеков, которого за мудрость и стать все называли аксакалом, умер в тюремной больнице НКВД. Место его захоронения до сих пор неизвестно.
Многие ошибочно считают, что моего деда расстреляли вместе с другими отцами-основателями и он погребен в «Ата-Бейите». Но это не так. Он умер в больнице после нечеловеческих пыток.Юлдусхан Уразбекова
«Есть вероятность, что он похоронен на Ала-Арчинском кладбище. Туда уже выезжали специалисты, историки. Сейчас нужны финансовые средства для исследования, потому что в яме было 70-80 тел. Было бы хорошо установить точное место захоронения дедушки», — рассуждает Юлдусхан Уразбекова.
Клеймо врага народа
По словам Юлдусхан Уразбековой, с 20 сентября 1937 года жизнь ее отца тоже изменилась.
«У Абдукадыра Орозбекова были две жены. От первой жены Хавахан Ахуновой остались двое детей — Эркингуль Уразбекова и сын, мой отец Узгарыш Уразбеков. От второй жены Адалят Байматовой — сын Кемель Уразбеков. Им дали один месяц, чтобы они этот дом освободили. Все конфисковали, описали», — вспоминает она рассказы отца.
В школе одноклассники моего отца, узнав, чей он сын, встали и заявили, что не будут учиться с сыном «врага народа». Его сестру Эркингуль тоже травили.Юлдусхан Уразбекова
Девочка даже ударила одного мальчика за издевки. А потом их вызывали к директору, которая оказалась смелой и мудрой, сказав, что дети за отцов не отвечают.
Дети остались фактически на улице, их матери строили свою жизнь отдельно. А сына и дочь приютил младший брат деда.
К слову, Абдыкадыр Орозбеков, трезво оценивая ситуацию во время уже начавшегося «красного террора» в Москве и Ленинграде, стал искать детский дом, потому что понимал, что если его не станет, его дети останутся беспризорниками. Но так и не решился отправить своих, пока был жив.
«Уже будучи подростком мой отец пошел получать паспорт в паспортный стол. Секретарь выписывала ему документ, в этот момент подошел лейтенант и, задав вопрос: «Кому ты выписываешь паспорт? Это же сын врага народа Абдукадыра Орозбекова», выкинул все документы в окно. На улице дождь шел, документы намокли, и он не смог получить паспорт .
В 21 год папа устроился на работу в горно-спасательный отряд, где проработал несколько лет. Там был начальник Черников, и как-то он подошел к нему и говорит: «Ты, оказывается, сын Орозбекова, а я не знал. Мне дали приказ, чтобы я в течение 24 часов тебя уволил. Я не имел права, но ты прости, у меня нет другого выхода», и папу уволили.
Вот к чему приводит тоталитарный режим. Дети «врагов народа» не могли нормально жить, учиться, работать.
Без документов отцу и его сестре пришлось уехать в Узбекистан. Отцу было 26 лет. В Ташкенте он пытался учиться в вечерней школе, но не закончил, так как было тяжело и работать, и учиться», — добавила Юлдусхан Уразбекова.
Цена жизни
Реабилитация имени отца-основателя кыргызской государственности состоялась в 1956 году. Посмертно. Семье выплатили компенсацию в 60 тысяч рублей.
Отец встретился с первым секретарем Исхаком Раззаковым, он тепло принял его, отметил, что мой отец — сын уважаемого человека, пригласил его жить во Фрунзе и даже обещал предоставить квартиру.
Но мой отец не согласился и уехал снова в Ташкент, так как его родня была там. В Узбекистане прожили до 1966 года. Потом переехали в Ош.
«Моя тетя Эркингуль Уразбекова всю жизнь проработала в торговой системе продуктовом магазине и была награждена орденом Трудового Красного Знамени», — рассказала Юлдусхан Уразбекова.
А в 1996 году — продолжила она — их семья из Оша переехала в Бишкек.
«Я устроилась на работу в Минсельхоз. Сразу пошла в Генпрокуратуру. Мне только на один день для ознакомления дали документы, что Орозбеков в действительности был председателем ЦИК и был репрессирован, а в 1956 году реабилитирован и с него сняли все обвинения.
Потом я обратилась в правительство, чтобы нам дали квартиру. Там думали, что у Орозбекова потомков не осталось. Даже когда открывали бюст моему деду на аллее возле Исторического музея, меня не пригласили, так как не знали, где искать. Помню слова коллеги о том, что мол, сидишь на работе, а там твоему деду памятник открывают...
А отца, он жил в Воронцовке, пригласили. В тот день мы увидели потомков Жусупа Абдрахманова, Баялы Исакеева и других.
Возвращение имени
Лишь в независимом Кыргызстане началось полноценное восстановление исторической справедливости. Сегодня имя Абдыкадыра Орозбекова носит одна из центральных улиц Бишкека, его родное село и школа. В декабре 2024 года ему посмертно присвоено высшее звание «Кыргыз Республикасынын Баатыры» (Герой Кыргызской Республики).
«Сейчас, благодаря правительству, президенту, историю отцов-основателей стали изучать. Время с 1925 года по 1937 годы было как белое пятно в истории Кыргызстана, потому что об Орозбекове не было никакой информации.
К 100-летнему юбилею открыт музей в Пульгоне, где хранятся его личные вещи. К 120-летию вышла книга, посвященная деду, в настоящее время в родном селе строится дом-музей.
За установление советской власти на территории Ферганской долины Абдыкадыр Орозбеков в 1924 году награжден «Золотым знаком» Туркестанской республики. 3 мая 1932 года за достигнутые успехи в развитии республики награжден орденом Трудового Красного Знамени Узбекской ССР, боевым маузером.
Орденом «Шумкар» Абдыкадыра Орозбекова наградили посмертно. Награда передана его внучке 20 февраля 2025 года.
История Абдыкадыра Орозбекова — это не просто биография. Это трагическая сага о том, как простой человек из народа может построить государство, и как бесчеловечная система может уничтожить своего же создателя. Это урок о силе духа, о верности принципам до конца и о памяти, которая, пусть и спустя десятилетия, все же побеждает забвение.