Абдыкадыр Орозбеков. Батрак, правивший страной 12 лет

В 2024 году президент издал указ, присвоив звание «Отцы-основатели современной кыргызской государственности» пяти выдающимся личностям: Абдыкериму Сыдыкову, Иманалы Айдарбекову, Жусупу Абдрахманову, Абдыкадыру Орозбекову и Ишеналы Арабаеву.

Садыр Жапаров также поручил провести ряд мероприятий в их честь, призвав считать священным долгом каждого гражданина чтить их память.

Редакция 24.kg продолжает публикацию историй великих соотечественников по воспоминаниям их потомков.

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Абдыкадыр Орозбеков не учился в университетах и не происходил из знатного рода. Бедняк зарабатывал тем, что пек лепешки, его руками собраны тонны хлопка. Он был сиротой и батраком, который благодаря революции встал у руля республики и 12 лет посвятил установлению кыргызской государственности. Позже коммунистическая система перемолола его в своих безжалостных жерновах.

Имя Абдыкадыра Орозбекова — первого главы Кыргызской Республики — на десятилетия вычеркнули из официальной летописи страны. Лишь недавно, благодаря усилиям его потомков и историков, оно стало возвращаться из небытия.

О жизни, полной взлетов и трагедий, рассказывает его внучка Юлдусхан Уразбекова.

Фото личный архив . Юлдусхан Уразбекова

Путь наверх: от сироты до революционера

«Дедушка родился в 1889 году в селе Охна, которое сейчас носит его имя. Его детство было очень тяжелым. Он рано потерял родителей, стал сиротой. Чтобы выжить, работал по найму у баев: пас скот, пек лепешки, гнул спину на хлопковых полях. Жизнь была неимоверно трудной», — рассказывает внучка.

По ее словам, несмотря на отсутствие образования, юный Абдыкадыр был пытливым и сильным. В Фергане, где дислоцировались русские войска Российской империи, он в общении с солдатами выучил русский язык. Позже овладел узбекским и таджикским.

Способность находить общий язык с разными людьми станет одним из главных качеств Абдыкадыра Орозбекова.

Тяжелый труд и социальная несправедливость закалили его характер.

«Работал в хлебопекарне у богатых по 12-14 часов без выходных, — говорит внучка. — Когда он выступил за восьмичасовой рабочий день и выходные, его даже посадили в тюрьму. Но рабочие вступились, и его освободили».

Революцию 1917 года дедушка принял всем сердцем. Для него это был шанс построить справедливый мир, где такие, как он, не будут бесправными батраками.

Фото личный архив . Революционная деятельность

Абдыкадыр Орозбеков вступил в 1918 году в Ферганскую группу большевиков в городе Скобелеве (ныне город Фергана, Узбекистан) и стал членом Коммунистической партии, с головой уйдя в борьбу. Когда на юге страны разгорелась борьба с басмачеством, в 1919 году поступил в местную Красную гвардию и возглавлял ее до 1920 года.

«Он был не просто командиром, но и дипломатом, — отмечает Юлдусхан Уразбекова. — Ата понимал, что среди басмачей были не только контрреволюционеры, но и патриоты, обманутые люди. Он старался перетянуть их на сторону советской власти. А тем, кого убедить не удавалось, но кто был хорошим человеком, он советовал уехать, чтобы их не расстреляли. Например, Хамракул Турсункулов, который позже стал в Узбекистане председателем колхоза-миллионера, уехал именно по его совету».

Путь наверх

После установления советской власти политическая карьера Орозбекова пошла в гору. Его умение работать с людьми и знание жизни простого народа были востребованы. Он занимал посты председателя Чемионского ревкома, заместителя председателя Уч-Курганского райисполкома, председателя Мархаматского райисполкома, курировал земельную реформу.

Предыдущее предложение, подготовленное Абдыкеримом Сыдыковым, Иосиф Сталин не подписал.

Ключевым моментом в жизни Абдыкадыра Орозбекова и истории Кыргызстана стал 1924 год. Именно за его подписью в Москву ушло предложение о создании Кара-Киргизской автономной области в составе РСФСР. Документ был подготовлен рядом видных кыргызских деятелей.

«Это было судьбоносное решение. Были те, кто предлагал войти в состав Казахской ССР. Но дед настоял на прямом подчинении России. Мы сегодня видим на примере Каракалпакстана в составе Узбекистана, что это было единственно верное решение для сохранения будущего суверенитета», — полагает собеседница.

В марте 1925 года Абдыкадыра Орозбекова на окружной конференции избрали ответственным секретарем Окружкома ВКП(б), на первом окружном съезде — членом президиума Окружного исполкома. На первом областном съезде Советов Киргизской автономной области он избирается председателем облисполкома и делегатом Всероссийского съезда советов, где избирается членом ЦИК СССР, членом Совета и бюджетной комиссии.

На первом Всекиргизском съезде Советов в 1926 году Орозбеков избирается председателем центрального исполнительного комитета Киргизской АССР. На этом высоком посту он бессменно работал. За это время республика прошла путь от автономной области до полноценной союзной республики в составе СССР.

Фото личный архив . Рабочие совещания с участием Орозбекова

В 1927 году закончил трехмесячные курсы партийно-советского строительства в Ташкенте.

Исторические достижения

За эти годы определены границы с соседями, принята первая Конституция. Промышленное производство выросло в 7 раз, урожай зерна — в 4 раза. Грамотность населения достигла почти 70 процентов. Построены десятки заводов, открыты театры и вузы.

Одной из главных заслуг Орозбекова стали усилия по объединению разрозненных этнокультурных территорий кыргызов в единое территориально-административное устройство.

А также развитию социально-экономической и культурной сфер жизни народов республики. Например, в те годы нынешние населенные пункты Кызыл-Кия, Караван и Уч-Коргон относились к Ферганскому уезду. Орозбекову удалось вернуть их в Ошский уезд путем долгих переговоров со Сталиным.

В 1930-1931 годы Абдыкадыр Орозбеков лично руководил Центральной комиссией по разработке новокыргызского алфавита и фондом имени Ленина по оказанию помощи беспризорным детям.

В годы выполнения плана хлебозаготовок на Иссык-Куле Орозбеков, увидев загруженные вагоны, спросил, что в вагонах. Как выяснилось, зерно отправлялось в общесоюзный фонд для выполнения плана.

Он распорядился оставить пшеницу для северных районов и тем самым спас людей от голода в 1930 году.

Насвай и Сталин

«Мой отец Узгарыш Уразбеков помнил своего отца как очень строгого, но гостеприимного человека, — делится Юлдусхан. — Если из села приезжали родственники, он всех вез к себе домой, хотя тогда уже были гостиницы. Говорил: мой дом — ваш дом. Русская домработница, которую я позже встретила, рассказывала, что он был строгим и хозяйственным, но при этом очень добрым и великодушным.

Мой папа помнит своего отца высоким, здоровым и выносливым человеком. Часто вспоминал, что отец уходил рано утром, а возвращался поздно ночью. Лишь один раз он пришел к нему в школу, чтобы узнать как сын учится. Но так как папа был очень сильным физически, то увидев отца, спрыгнул со второго этажа школы и сбежал. Его отец был строгим, поэтому он уважал его».

О его простоте и прямоте ходили легенды. Был даже курьезный случай, улыбается внучка. — Дед использовал насвай. Однажды на заседании в Москве внезапно появился Иосиф Сталин. Дед растерялся и спрятал насвай под ковер. Потом НКВД проводило целую экспертизу, выясняя, что это за вещество. На следующем заседании Сталин, усмехнувшись, обратился к деду: «Ты тут какой-то подарок оставил, а мы потом разбирались».

Жестокость трагедии 1937-го

В 1937 году машина «большого террора» докатилась и до Кыргызстана. Орозбеков, как и многие его соратники — Жусуп Абдрахманов, Баялы Исакеев и другие — был обречен.

5 сентября 1937 года из Москвы поступила телеграмма за подписью Иосифа Сталина с санкцией на арест председателя ЦИК Киргизской ССР Абдыкадыра Орозбекова.

20 сентября 1937 года стал трагическим днем.

«Когда чон ата выходил из дома, навстречу ему выбежал сын, мой отец Узгарыш. Ему было 9 лет, — с болью рассказывает Юлдусхан Уразбекова. — Дедушка положил ему руку на плечо и сказал: «Ты уже взрослый. Я сейчас схожу в НКВД, объясню им, что всю жизнь отдал советской власти и антисоветской деятельностью не занимался». Это была их последняя встреча».

Дом семьи на улице Карла Маркса находился прямо напротив здания НКВД. Он вошел в эти двери и больше не вышел.

Фото личный архив . Сын Абдыкадыра Орозбекова рядом с домом, где жила их семья

Начались месяцы чудовищных пыток. Его обвинили в контрреволюционной деятельности, участии в «Социал-Туранской партии».

Из него выбивали признания. А дед был истинным патриотом, он не подписал протокол, не оговорил ни одного человека, несмотря на страшные пытки. Юлдусхан Уразбекова

Его били так, что у него не осталось ни одного зуба, ни одного ногтя. Когда он терял сознание, его обливали ледяной водой и продолжали истязания. Однажды, не выдержав издевательств, он выхватил из-под себя стул и ударил следователя. После этого пытки стали еще более жестокими.

В мае 1938 года 49-летний Абдыкадыр Орозбеков, которого за мудрость и стать все называли аксакалом, умер в тюремной больнице НКВД. Место его захоронения до сих пор неизвестно.

Многие ошибочно считают, что моего деда расстреляли вместе с другими отцами-основателями и он погребен в «Ата-Бейите». Но это не так. Он умер в больнице после нечеловеческих пыток. Юлдусхан Уразбекова



«Есть вероятность, что он похоронен на Ала-Арчинском кладбище. Туда уже выезжали специалисты, историки. Сейчас нужны финансовые средства для исследования, потому что в яме было 70-80 тел. Было бы хорошо установить точное место захоронения дедушки», — рассуждает Юлдусхан Уразбекова.

Клеймо врага народа

По словам Юлдусхан Уразбековой, с 20 сентября 1937 года жизнь ее отца тоже изменилась.

«У Абдукадыра Орозбекова были две жены. От первой жены Хавахан Ахуновой остались двое детей — Эркингуль Уразбекова и сын, мой отец Узгарыш Уразбеков. От второй жены Адалят Байматовой — сын Кемель Уразбеков. Им дали один месяц, чтобы они этот дом освободили. Все конфисковали, описали», — вспоминает она рассказы отца.

Фото личный архив . Супруга Орозбекова с новой семьей

В школе одноклассники моего отца, узнав, чей он сын, встали и заявили, что не будут учиться с сыном «врага народа». Его сестру Эркингуль тоже травили. Юлдусхан Уразбекова

Девочка даже ударила одного мальчика за издевки. А потом их вызывали к директору, которая оказалась смелой и мудрой, сказав, что дети за отцов не отвечают.

Дети остались фактически на улице, их матери строили свою жизнь отдельно. А сына и дочь приютил младший брат деда.

К слову, Абдыкадыр Орозбеков, трезво оценивая ситуацию во время уже начавшегося «красного террора» в Москве и Ленинграде, стал искать детский дом, потому что понимал, что если его не станет, его дети останутся беспризорниками. Но так и не решился отправить своих, пока был жив.

«Уже будучи подростком мой отец пошел получать паспорт в паспортный стол. Секретарь выписывала ему документ, в этот момент подошел лейтенант и, задав вопрос: «Кому ты выписываешь паспорт? Это же сын врага народа Абдукадыра Орозбекова», выкинул все документы в окно. На улице дождь шел, документы намокли, и он не смог получить паспорт .

Чтобы выжить, мой отец был вынужден взять фамилию дяди — Умурзаков. Только так, без документов и с чужой фамилией, он смог пережить тоталитарный режим.

В 21 год папа устроился на работу в горно-спасательный отряд, где проработал несколько лет. Там был начальник Черников, и как-то он подошел к нему и говорит: «Ты, оказывается, сын Орозбекова, а я не знал. Мне дали приказ, чтобы я в течение 24 часов тебя уволил. Я не имел права, но ты прости, у меня нет другого выхода», и папу уволили.

Вот к чему приводит тоталитарный режим. Дети «врагов народа» не могли нормально жить, учиться, работать.

Без документов отцу и его сестре пришлось уехать в Узбекистан. Отцу было 26 лет. В Ташкенте он пытался учиться в вечерней школе, но не закончил, так как было тяжело и работать, и учиться», — добавила Юлдусхан Уразбекова.

Цена жизни

Реабилитация имени отца-основателя кыргызской государственности состоялась в 1956 году. Посмертно. Семье выплатили компенсацию в 60 тысяч рублей.

Отец встретился с первым секретарем Исхаком Раззаковым, он тепло принял его, отметил, что мой отец — сын уважаемого человека, пригласил его жить во Фрунзе и даже обещал предоставить квартиру.

Но мой отец не согласился и уехал снова в Ташкент, так как его родня была там. В Узбекистане прожили до 1966 года. Потом переехали в Ош.

Я сама родилась в Кызыл-Кие. Моя младшая сестра родилась в 1956 году в Узбекистане.

«Моя тетя Эркингуль Уразбекова всю жизнь проработала в торговой системе продуктовом магазине и была награждена орденом Трудового Красного Знамени», — рассказала Юлдусхан Уразбекова.

А в 1996 году — продолжила она — их семья из Оша переехала в Бишкек.

«Я устроилась на работу в Минсельхоз. Сразу пошла в Генпрокуратуру. Мне только на один день для ознакомления дали документы, что Орозбеков в действительности был председателем ЦИК и был репрессирован, а в 1956 году реабилитирован и с него сняли все обвинения.

Потом я обратилась в правительство, чтобы нам дали квартиру. Там думали, что у Орозбекова потомков не осталось. Даже когда открывали бюст моему деду на аллее возле Исторического музея, меня не пригласили, так как не знали, где искать. Помню слова коллеги о том, что мол, сидишь на работе, а там твоему деду памятник открывают...

А отца, он жил в Воронцовке, пригласили. В тот день мы увидели потомков Жусупа Абдрахманова, Баялы Исакеева и других.

Фото личный архив . Сын Абдыкадыра Орозбекова посередине

Возвращение имени

Лишь в независимом Кыргызстане началось полноценное восстановление исторической справедливости. Сегодня имя Абдыкадыра Орозбекова носит одна из центральных улиц Бишкека, его родное село и школа. В декабре 2024 года ему посмертно присвоено высшее звание «Кыргыз Республикасынын Баатыры» (Герой Кыргызской Республики).

«Сейчас, благодаря правительству, президенту, историю отцов-основателей стали изучать. Время с 1925 года по 1937 годы было как белое пятно в истории Кыргызстана, потому что об Орозбекове не было никакой информации.

К 100-летнему юбилею открыт музей в Пульгоне, где хранятся его личные вещи. К 120-летию вышла книга, посвященная деду, в настоящее время в родном селе строится дом-музей.

В 1980-х годах, когда улицу в Бишкеке переименовали, дедушку все стали называть Абдыкадыром Орозбековым вместо Уразбеков», — поведала Юлдусхан Уразбекова.

К слову, в личном листке деда написано, что он Абдукадыр Уразбеков. С этой фамилией он работал, возглавлял государство, с этой фамилией он умер в больнице НКВД. И мы носим эту фамилию.

За установление советской власти на территории Ферганской долины Абдыкадыр Орозбеков в 1924 году награжден «Золотым знаком» Туркестанской республики. 3 мая 1932 года за достигнутые успехи в развитии республики награжден орденом Трудового Красного Знамени Узбекской ССР, боевым маузером.

Орденом «Шумкар» Абдыкадыра Орозбекова наградили посмертно. Награда передана его внучке 20 февраля 2025 года.

История Абдыкадыра Орозбекова — это не просто биография. Это трагическая сага о том, как простой человек из народа может построить государство, и как бесчеловечная система может уничтожить своего же создателя. Это урок о силе духа, о верности принципам до конца и о памяти, которая, пусть и спустя десятилетия, все же побеждает забвение.