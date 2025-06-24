Селу в Аламединском районе присвоили имя Иманалы Айдарбекова

Торага Жогорку Кенеша Нурланбек Тургунбек уулу принял участие в церемонии присвоения имени первого руководителя Кара-Киргизской автономной области Иманалы Айдарбекова одному из сел айыльного округа Байтик Баатыр, а также в открытии памятной таблички в его честь.

Он отметил, что мероприятие является знаменательным событием.

«Иманалы Айдарбеков внес неоценимый вклад в становление и развитие нашего независимого государства. Он принимал активное участие в создании Кара-Киргизской автономной области, став ее первым руководителем, тем самым заложив основу будущей государственности. Поэтому имена таких выдающихся личностей, являющихся отцами-основателями Кыргызской государственности, как Айдарбеков, должны быть увековечены и служить примером для будущих поколений», — сказал он.

Кроме того, Нурланбек Тургунбек уулу подчеркнул важность сохранения исторической памяти.

«Пока не почтены ушедшие, не будет достойно оценена жизнь живущих. В прошлом году совместно с депутатом Жанарбеком Акаевым мы инициировали и добились принятия закона о реабилитации жертв политических репрессий и возврате доброго имени выдающимся личностям. В первые годы советской власти, особенно в период сталинского режима, многие достойные сыновья и дочери кыргызского народа, как Иманалы Айдарбеков, подверглись репрессиям, были арестованы, несправедливо обвинены в басмачестве, объявлены «врагами народа», расстреляны или погибли в тюрьмах. Сегодняшнее поколение обязано восстановить историческую справедливость и вернуть добрые имена тем, кто был оболган», — добавил он.

В церемонии приняли участие депутаты Жогорку Кенеша, государственные и общественные деятели, в том числе Медеткан Шеримкулов и Апас Жумагулов, потомки Иманалы Айдарбекова и жители села.