Власть
Власть

В Караколе открыли новое административное здание МЧС по Иссык-Кульской области

Садыр Жапаров принял участие в церемонии открытия нового административного здания управления Министерства чрезвычайных ситуаций по Иссык-Кульской области в Караколе. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Прежнее здание возведено в 1956 году и находилось в эксплуатации почти 70 лет. В связи с тем, что здание признано аварийным, городская комиссия по гражданской обороне приняла решение о строительстве нового современного административного комплекса, полностью соответствующего требованиям безопасности, надежности и эффективной организации работы.

Глава государства осмотрел специальную технику МЧС и ознакомился с условиями труда сотрудников. Садыр Жапаров был проинформирован о функционировании системы раннего оповещения, а также об используемых механизмах мониторинга и реагирования при угрозе чрезвычайных ситуаций.
