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Власть

В колониях усилят режим безопасности против побега: президент подписал закон

Президент подписал изменения в Уголовно-исполнительный кодекс КР, предусматривающие исключение и признание утратившим силу статей в части колоний-поселений как вида исправительных учреждений.

С целью защиты прав осужденных документ теперь также предусматривает пересмотр ранее принятых решений первой инстанции, а также возможность условно-досрочного освобождения для лиц, соответствующих критериям исправления и имеющих примерное поведение.

Помимо этого в законе прописано усиление режима безопасности в местах лишения свободы. Мера направлена на совершенствование уголовно-исполнительной системы, недопущение проникновения на территорию исправительных учреждений запрещенных предметов и пресечения побегов осужденных, а также обеспечение внешней охраны и внутреннего режима исправительных учреждений.
Ссылка: https://24.kg/vlast/338503/
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