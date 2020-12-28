В Джалал-Абаде задержаны иностранные беглые заключенные

В Джалал-Абаде сотрудники ГКНБ совместно с МВД задержали двух иностранцев, которые, сбежав из мест лишения свободы, скрывались в Кыргызстане и планировали совершить теракт. Об этом сообщает пресс-центр госкомитета.

«Установлено, что задержанные незаконно прибыли в Кыргызстан в целях совершения террористических актов на территории республики с дальнейшим выездом в зону вооруженного конфликта в Сирии с использованием поддельных документов. У себя на родине они были осуждены по особо тяжким статьям», — говорится в сообщении.

Задержанные водворены в ИВС ГУВД Джалал-Абада. Устанавливаются лица, содействовавшие преступникам.