В Молдовановке при попытке побега из колонии застрелен осужденный

В селе Молдовановка при попытке побега из исправительной колонии убит осужденный. Об этом сообщает пресс-служба ГСИН.

Уточняется, что ЧП произошло сегодня ночью.

«В 02.40 в учреждении № 27 осужденные 58-летний Т.Т. и 22-летний К.И. совершили попытку побега через основное ограждение. Военнослужащий департамента по охране исправительных учреждений и конвоированию осужденных лиц, обнаружив заключенных в запретной зоне, сначала выстрелил в воздух, а затем открыл огонь на поражение. Один осужденный скончался, второй задержан. Оперативно-следственная группа начала расследование по факту попытки побега. Факт зарегистрирован в ЕРПП», — сообщили в ГСИН.