В Бишкеке задержан заключенный, сбежавший из колонии два года назад

В Бишкеке задержан находящийся в розыске за побег из колонии. Об этом сообщила пресс-служба УВД Ленинского района столицы.

По данным милиции, 10 июня поступила информация, что разыскиваемый С.А., 1989 года рождения, находится на пересечении улиц Кулиева и Киевской.

В 2022-м мужчина сбежал из колонии, где отбывал наказание по статье 104 «Нанесение тяжких телесных повреждений, повлекшее смерть потерпевшего».

Фото пресс-службы УВД Ленинского района

При задержании подозреваемый оказал сопротивление. Сотрудникам правоохранительных органов пришлось применить силу.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 280 «Хулиганство» УК КР. Назначены необходимые экспертизы. С.А. водворен в ИВС ГУВД Бишкека.

Расследование продолжается.