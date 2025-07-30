Водная безопасность в КР способствует устойчивому развитию всего региона

Торага Жогорку Кенеша Нурланбек Тургунбек уулу принял участие в VIII заседании Азиатского межпарламентского консультативного совета по водным ресурсам, который начал свою работу в Бишкеке.

«Я глубоко убежден, что в рамках заседания будут высказаны важные предложения, направленные на регулирование климатических изменений, в том числе выработаны необходимые рекомендации по улучшению ситуации, связанной с водными ресурсами. Потому что только вместе мы сможем решать проблемы в этой сфере и достичь хороших результатов», — сказал он.

По словам главы парламента, в Кыргызстане охрана окружающей среды, сохранение земельных и природных ресурсов являются приоритетными направлениями государственной политики.

«Вода становится все более дефицитной в некоторых частях земного шара и превращается в одну из социально-экономических проблем не только одного государства, но и всего мира. В связи с увеличением потребления воды, изменением климата и частыми стихийными бедствиями Кыргызская Республика разрабатывает новые стратегические документы и выдвигает различные инициативы на международном уровне. Вода, зарождающаяся в горах Кыргызстана, дарит жизнь миллионам людей во всей Центральной Азии. Поэтому водная и климатическая безопасность в Кыргызстане, безусловно, способствует устойчивому развитию не только нашей страны, но и всего региона. Мы готовы делиться своим опытом, изучать методы других стран и развивать региональное партнерство по водным вопросам», — отметил он.

Фото ЖК КР. Спикер парламента

В национальной водной стратегии КР до 2040 года уделено особое внимание указанным вопросам, в документе содержатся основные нормы, направленные на устойчивое развитие страны, обеспечение продовольственной и энергетической безопасности, а также сохранение экосистем региона.

«Изменение климата приводит к интенсивному таянию ледников в Кыргызстане. В этой связи мы заинтересованы в укреплении законодательной базы по сохранению горных экосистем и устойчивому развитию гор путем адаптации к изменению климата, а также в тесном взаимодействии с парламентами стран-партнеров. Этот вопрос играет ключевую роль в обеспечении экологически безопасного будущего не только нашей страны, но и всего человечества. Сохранение и защита водных ресурсов — долг каждого человека на земле», — сказал Нурланбек Тургунбек уулу.