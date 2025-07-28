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Власть

Минсельхоз возьмет у ЕББР еще 2,25 миллиона евро на водоснабжение трех сел

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности возьмет у ЕББР дополнительно 2,25 миллиона евро на водоснабжение трех сел в Узгенском районе Ошской области. Проект соглашения поступил на рассмотрение Жогорку Кенеша.

В ведомстве напомнили, что в настоящее время успешно реализуется основной проект «Реабилитация систем водоснабжения в органах местного самоуправления Мырза-Аке, Дон-Булак и Куршаб», который был начат в 2019 году, однако ряд объективных причин оказали существенное влияние на возникновение дополнительного финансирования.

Первоначальный бюджет действующего проекта составлял пять миллионов евро, из которых два миллиона евро поступили в виде кредита ЕБРР и три миллиона евро в виде гранта из средств Инвестиционного фонда ЕС для стран Центральной Азии.

В результате реализации проекта ожидалось обеспечить централизованной безопасной питьевой водой 3 айыльных аймака Узгенского района с общей численностью более 44 тысяч человек (на январь 2016). По завершению разработки детального проекта выявлено, что первоначальная приоритетная инвестиционная программа не будет осуществима в рамках доступного финансирования.

Соответственно, работы по реабилитации систем водоснабжения в муниципалитетах Мырза-Аке, Дон-Булак и Куршаб разделены на категории «первой приоритетности» и «второй приоритетности».

В рамках реализации проекта в результате проведенных тендеров на строительно-монтажные работы выявлено, что бюджет, предусмотренный проектом, может охватить работы только «первой приоритетности».

Работы «второй приоритетности» необходимы для того, чтобы проект достиг своих первоначальных инвестиционных целей и задач, обеспечил устойчивость достигнутых результатов и содействовал в достижении основных индикаторов, указанных в целях развития проекта. В связи с этим возникает необходимость выделения дополнительных средств на строительно-монтажные работы для оставшихся работ краткосрочной приоритетной инвестиционной программы.

Бюджет дополнительного финансирования составляет 2,25 миллиона евро. Из них: кредит ЕБРР — 1,5 миллиона евро, и грант из средств Специального фонда акционеров ЕБРР — 0,75 миллиона евро. Кредит ЕБРР предоставляется сроком на 15 лет, в том числе с трехлетним льготным периодом, и процентной ставкой 1 процент+ Euribor (с учетом плавающей ставки).

В Минсельхозе подчеркивают, что дополнительное финансирование проекта окажет непосредственное воздействие на состояние существующих систем водоснабжения, улучшит здоровье населения по случаям заболеваний, передающихся через воду, а также укрепит потенциал местных органов власти и предприятий водоснабжения в части эффективного управления системами эксплуатации водоснабжения (включая установку приборов учета воды и введение экономически обоснованных тарифов, отражающих расходы на основе потребления).
Ссылка: https://24.kg/vlast/337719/
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