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Власть

Декларации о вечной дружбе КР и РФ 25 лет. Президенты обменялись поздравлением

27 июля исполнилось 25 лет со дня подписания Декларации о вечной дружбе, союзничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Кыргызской Республикой.

из архива
Фото из архива. 27 июля исполнилось 25 лет со дня подписания Декларации о вечной дружбе, союзничестве и партнерстве между РФ и КР

По случаю юбилейной даты президенты двух стран обменялись поздравительными посланиями. В них подчеркнута особая ценность союзнических отношений и подтверждена обоюдная нацеленность на дальнейшее укрепление стратегического взаимодействия в духе дружбы и добрососедства.

Состоялся также обмен посланиями между главами МИД.

Отмечается, что среди приоритетов российско-кыргызских отношений — устойчивое развитие на евразийском пространстве.
Ссылка: https://24.kg/vlast/337647/
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