Декларации о вечной дружбе КР и РФ 25 лет. Президенты обменялись поздравлением

27 июля исполнилось 25 лет со дня подписания Декларации о вечной дружбе, союзничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Кыргызской Республикой.
Фото из архива. 27 июля исполнилось 25 лет со дня подписания Декларации о вечной дружбе, союзничестве и партнерстве между РФ и КР
По случаю юбилейной даты президенты двух стран обменялись поздравительными посланиями. В них подчеркнута особая ценность союзнических отношений и подтверждена обоюдная нацеленность на дальнейшее укрепление стратегического взаимодействия в духе дружбы и добрососедства.
Состоялся также обмен посланиями между главами МИД.
Отмечается, что среди приоритетов российско-кыргызских отношений — устойчивое развитие на евразийском пространстве.