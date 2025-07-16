Камчыбек Ташиев распорядился задержать экс-главу села Пригородного за махинации

Глава Государственного комитета национальной безопасности КР Камчыбек Ташиев распорядился на месте задержать бывшего главу айыл окмоту села Пригородного (ныне входит в состав Бишкека).

Как он сообщил во время инспекционной поездки по району, экс-глава трижды проводил тендеры на строительство парка, а затем присвоил себе выделенные средства. «Трижды проводил тендер и забрал деньги себе», — заявил Камчыбек Ташиев.

Кроме того, глава ГКНБ резко высказался в адрес мэра Бишкека Айбека Джунушалиева, упрекнув его в неправильном кадровом решении.

«Как вы поставили на такую должность человека, который на прежней работе занимался расточительством государственного бюджета. Вы назначили Бакыта Шеримбекова руководителем Департамента по управлению муниципальным имуществом мэрии и отдали коррупционеру в руки все имущество города Бишкека. Перед тем как поставить его на такую важную должность, вы должны были все проверить и выявить прежние нарушения. Значит, у вас нет опыта в вопросе выбора кадров», — подчеркнул Ташиев.

Парк, расположенный на территории бывшего айыл окмоту, вызвал нарекания у председателя ГКНБ из-за некачественного исполнения работ и признаков нецелевого использования бюджетных средств.

По его поручению бывший чиновник был задержан на месте. Обстоятельства дела выясняются.

Что известно о Бакыте Шеримбекове?

Ему 39 лет. Окончил Бишкекский финансово-экономический техникум и Академию госуправления при президенте КР.

Фото мэрии Бишкека. Бакыт Шеримбеков

С 2011 года занимал руководящие должности в частном и муниципальном секторах. Возглавлял айыл окмоту села Пригородного, затем был директором Агентства ритуальных услуг.

С ноября 2024 года работает в департаменте по управлению муниципальным имуществом мэрии Бишкека.