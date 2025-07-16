21:21
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Власть

Камчыбек Ташиев распорядился задержать экс-главу села Пригородного за махинации

Глава Государственного комитета национальной безопасности КР Камчыбек Ташиев распорядился на месте задержать бывшего главу айыл окмоту села Пригородного (ныне входит в состав Бишкека).

Как он сообщил во время инспекционной поездки по району, экс-глава трижды проводил тендеры на строительство парка, а затем присвоил себе выделенные средства. «Трижды проводил тендер и забрал деньги себе», — заявил Камчыбек Ташиев.

Кроме того, глава ГКНБ резко высказался в адрес мэра Бишкека Айбека Джунушалиева, упрекнув его в неправильном кадровом решении.

«Как вы поставили на такую должность человека, который на прежней работе занимался расточительством государственного бюджета. Вы назначили Бакыта Шеримбекова руководителем Департамента по управлению муниципальным имуществом мэрии и отдали коррупционеру в руки все имущество города Бишкека. Перед тем как поставить его на такую важную должность, вы должны были все проверить и выявить прежние нарушения. Значит, у вас нет опыта в вопросе выбора кадров», — подчеркнул Ташиев.

Парк, расположенный на территории бывшего айыл окмоту, вызвал нарекания у председателя ГКНБ из-за некачественного исполнения работ и признаков нецелевого использования бюджетных средств.

По его поручению бывший чиновник был задержан на месте. Обстоятельства дела выясняются.

Что известно о Бакыте Шеримбекове?

Ему 39 лет. Окончил Бишкекский финансово-экономический техникум и Академию госуправления при президенте КР.

мэрии Бишкека
Фото мэрии Бишкека. Бакыт Шеримбеков

С 2011 года занимал руководящие должности в частном и муниципальном секторах. Возглавлял айыл окмоту села Пригородного, затем был директором Агентства ритуальных услуг.

С ноября 2024 года работает в департаменте по управлению муниципальным имуществом мэрии Бишкека.
Ссылка: https://24.kg/vlast/336367/
просмотров: 17598
Версия для печати
Материалы по теме
Черная среда для муниципальных чиновников: как ГКНБ провел показательную чистку
Топ-10 крупнейших объектов, возвращенных ГКНБ: 47 миллиардов сомов за 4 года
Глава ГКНБ вице-мэру: Нужно быть мужиком и отвечать за свои деяния!
Камчыбек Ташиев нагрянул с проверкой: задержаны чиновники и строители парка
Глава стройкомпании выманил $500 тысяч, прикрываясь связями с родней президента
В Кок-Жангаке пострадавшие от пожара семьи получили ключи от новых домов
Просрочку выдавали за элитные деликатесы. ГКНБ пресек ввоз в КР контрафакта
Скоро судьям повысят оклад до 400 тысяч сомов — Камчыбек Ташиев
ГКНБ КР объявил набор инженерно-технических специалистов
Камчыбек Ташиев подарил авто бронзовому призеру Кубка мира по боксу
Популярные новости
Садыр Жапаров провел совещание по&nbsp;строительству кластера &laquo;Ала-Тоо Резорт&raquo; Садыр Жапаров провел совещание по строительству кластера «Ала-Тоо Резорт»
В&nbsp;администрации президента Узбекистана сократили почти 300 должностей В администрации президента Узбекистана сократили почти 300 должностей
Тотальный контроль за&nbsp;трудовыми мигрантами намерены установить в&nbsp;Москве Тотальный контроль за трудовыми мигрантами намерены установить в Москве
Мэр Оша потребовал от&nbsp;глав рынка и&nbsp;автовокзала отказаться от&nbsp;телохранителей Мэр Оша потребовал от глав рынка и автовокзала отказаться от телохранителей
Бизнес
&laquo;Все кинотеатры + ТВ&raquo; от&nbsp;MEGA&nbsp;&mdash; весь контент в&nbsp;одном доступе «Все кинотеатры + ТВ» от MEGA — весь контент в одном доступе
Половина лета позади&nbsp;&mdash; успейте поймать лучшие моменты на&nbsp;Иссык-Куле с&nbsp;О! Половина лета позади — успейте поймать лучшие моменты на Иссык-Куле с О!
Acıbadem&nbsp;&mdash; ведущий центр трансплантации печени и&nbsp;почек у&nbsp;взрослых и&nbsp;детей Acıbadem — ведущий центр трансплантации печени и почек у взрослых и детей
Никаких границ: безлимитный трафик для геймеров и&nbsp;фанатов соцсетей от&nbsp;MEGA Никаких границ: безлимитный трафик для геймеров и фанатов соцсетей от MEGA
16 июля, среда
21:20
Село без воды в Иссык-Атинском районе: ни капли ни в насосе, ни в кране Село без воды в Иссык-Атинском районе: ни капли ни в на...
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 17 июля: днем будет жарко
20:48
Вандалам, срубившим «дерево Робин Гуда» в Англии, дали четыре года тюрьмы
20:27
Кыргызстанец осужден за госизмену. Он был агентом спецслужб другой страны
20:21
Армения подала заявку на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества