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Власть

Переход на электронный документооборот сэкономил более миллиарда сомов

Администрация президента и государственные органы перешли с бумажного на электронный документооборот, сообщил руководитель информационной политики аппарата президента Кыргызстана Дайырбек Орунбеков, перечислив преимущества отказа от использования бумаги.

По его словам, время обработки документов и расходы сократились.

«По сравнению с бумажной работой это экономит до 30 минут на каждый документ и сокращает расходы на 90 процентов. Только в 2024 году государство сэкономило более 1 миллиарда 205 миллионов сомов», — написал Дайырбек Орунбеков.

Также, по его словам, усиливается контроль со стороны руководства, поскольку в системе можно увидеть, кто затягивает работу, и теперь документы не лежат месяцами в папках на столе.
Ссылка: https://24.kg/vlast/335828/
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