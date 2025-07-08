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Власть

Камчыбек Ташиев похвалил мэра Оша за работу и обещал подарить ему автомобиль

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев похвалил мэра Оша Женишбека Токторбаева за работу и обещал подарить ему автомобиль. Видео опубликовала пресс-служба мэрии южной столицы.

Градоначальник показал председателю спецслужб ремонт и благоустройство территории вокруг Ошского городского родильного дома.

Женишбек Токторбаев рассказал, что муниципалитет полностью обновил территорию роддома, в частности установили скульптуру «Отец-мать-ребенок», уложили асфальт на дороге, построили тротуар для пешеходов, лестницы и конструкции украсили мрамором.

Генерал-полковник Камчыбек Ташиев отметил, что работа, проводимая мэром города Ош, является эффективной и образцовой и от имени президента ему вручат машину в подарок.

«У нас есть пять новых машин. Одну из них подарим мэру. Подготовьте на завтра к собранию. Скажу перед всем народом и руководителями: «Вручаем главе городе авто от президента за хорошую работу», — сказал Камчыбек Ташиев, обращаясь к начальнику Главного управления ГКНБ по Ошу и одноименной области Даниелу Рысалиеву.
Ссылка: https://24.kg/vlast/335579/
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