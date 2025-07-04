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Власть

Госсекретарь Марат Иманкулов выступил на Форуме народной дипломатии в КНР

Государственный секретарь Марат Иманкулов сегодня, 4 июля, выступил с программной речью на тему «Укрепление народной дружбы, продвижение устойчивого развития» на Форуме народной дипломатии и Форуме городов-побратимов ШОС в городе Шэньян (КНР). Об этом сообщает пресс-служба президента.

В мероприятии участвовали представители государств-членов ШОС, руководителей городов, регионов, общественных и научных кругов для обсуждения перспектив взаимодействия в гуманитарной и муниципальной сферах.

«В мире ощущается острый дефицит диалога, взаимопонимания и сотрудничества. Именно народная дипломатия играет важную роль в совместном реагировании на вызовы современности. Шанхайская организация сотрудничества демонстрирует модель международных отношений, основанную на взаимном доверии, выгоде, равноправии и стремлении к совместному развитию», — подчеркнул госсекретарь.

Он отметил положительную динамику кыргызско-китайского взаимодействия и акцентировал, что по итогам государственного визита Садыра Жапарова в КНР установлено всеобъемлющее стратегическое партнерство, подписаны Совместная декларация об углублении сотрудничества и ряд межгосударственных соглашений. Кроме того, между двумя странами активно взаимодействуют более 35 городов-побратимов.

Марат Иманкулов также сообщил о намерении Кыргызской Республики в период своего председательства в ШОС в 2026 году провести в стране Форум глав регионов государств-членов Содружества, отметив его значение как площадки для выработки решений по цифровизации, устойчивому развитию и повышению инвестиционной привлекательности.

Отдельное внимание уделено развитию электронной торговли и цифровой кооперации. В рамках укрепления сотрудничества в этой сфере Кыргызстан планирует проведение Молодежного цифрового форума ШОС.

В завершение выступления Марат Иманкулов отметил, что народная дипломатия — это не только культурный диалог, но и инвестиции в устойчивое будущее наших государств. Кыргызстан открыт к взаимодействию по всем направлениям, в том числе гуманитарным, образовательным, туристическим и экономическим.
Ссылка: https://24.kg/vlast/335263/
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