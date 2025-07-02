ГКНБ предлагает расширить круг людей, которых могут осудить за пытки

ГКНБ предлагает расширить круг лиц, которых могут привлечь к уголовной ответственности за применение пыток. Законопроект вынесли на общественное обсуждение.

Целью и задачей представленного проекта закона является реализация пункта 2 постановления Жогорку Кенеша «О ежегодном докладе Национального центра по предупреждению пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания за 2023 год» от 22 мая 2024-го, а также Плана мероприятий по реализации рекомендаций Комитета против пыток ООН на 2024-2025 годы, утвержденного решением Координационного совета по правам человека при кабмине от 4 июля прошлого года.

В Госкомитете нацбезопасности напоминают, что, согласно частям 4 и 5 статьи 56 Конституции, никто не может подвергаться пыткам и другим бесчеловечным, жестоким или унижающим достоинство видам обращения или наказания. Каждый лишенный свободы имеет право на гуманное обращение, не унижающее человеческое достоинство.

Кыргызская Республика присоединилась к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания Законом от 26 июля 1996-го № 46.

Заслушав ежегодный доклад НЦПП за 2023 год, парламент поручил кабмину, Верховному суду, Генеральной прокуратуре выполнить определенные рекомендации наццентра.

В частности, поручено привести статью 137 «Пытки» УК КР в соответствие со всеми элементами, содержащимися в статье 1 Конвенции ООН, в том числе предусмотреть поправку в данную статью, которая расширяет круг субъектов преступления «пытка», и установить уголовную ответственность за их применение не только должностными лицами, но и «другими лицами, выступающими в официальном качестве».

В связи с чем законопроектом предлагается в статью 137 Уголовного кодекса внести изменения:

— установить уголовную ответственность за применение пыток не только должностными лицами, но и другими лицами, выступающими в официальном качестве;

— дополнить статью примечанием, в котором определяется круг лиц, выступающих в официальном качестве.

Под лицом, выступающим в официальном качестве, в проекте закона понимаются работник учебного, воспитательного, лечебного, медико-социального учреждения (организации), педагог, инструктор, медицинский работник, а также работники по договору.