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Власть

Создана депутатская комиссия по сохранению реликтового леса Арсланбоб

В Жогорку Кенеше создали временную депутатскую комиссию по сохранению реликтового леса Арсланбоб в Джалал-Абадской области.

Инициатором этого вопроса выступил лидер парламентской фракции «Ишеним» Улугбек Ормонов.

Комиссия будет изучать исполнения законов «Об особо охраняемых природных территориях», «О запрещении рубки, транспортировки, приобретения и сбыта, заготовки и использования, экспорта особо ценных (ореховых и арчовых) древесных пород в Кыргызской Республике» и «О культивировании ореховых плантаций в Кыргызской Республике».

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В состав комиссии вошли депутаты Балбак Тулобаев, Улугбек Ормонов, Эмиль Токтошев, Айбек Алтынбеков, Камила Талиева, Чингиз Айдарбеков, Жалолидин Нурбаев и Табылды Муратбеков.

Напомним, в апреле во время посадки саженцев в Джалал-Абадской области глава ГКНБ Камчыбек Ташиев призвал называть грецкий орех кыргызским.

В предыдущие годы Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства сообщало, что занимается разработкой бренда кыргызского ореха. Тогда чиновники отмечали, что ни в одной стране мира не растут дикие орехи, как в Кыргызстане. По данным ведомства, площадь ореховых лесов занимает 45 тысяч гектаров. По данным сайта open.kg, только в долине реки Арсланбоб площадь ореховых лесов составляет более 600 тысяч гектаров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/334278/
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