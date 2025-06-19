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Власть

В Жогорку Кенеше предлагают вывести Лесную службу из ведения МЧС

На заседании Жогорку Кенеша депутат Камила Талиева предложила вывести Лесную службу из ведения МЧС и создать отдельное агентство.

По ее словам, будет целесообразно объединить указанную службу с департаментом по сохранению биоразнообразия и особо охраняемых природных территорий при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора и создать Агентство природных ресурсов и регулирования климата Кыргызской Республики.

Накануне спикер Нурланбек Тургунбек уулу также выступал с предложением создать отдельное агентство, которое бы занималось вопросами лесного хозяйства и экологии.

«Лесное хозяйство находится в ведении Министерства чрезвычайных ситуаций. Но как оно может одновременно тушить пожары, расчищать оползни и следить за состоянием лесов? Все эти направления невозможно охватить одному ведомству. Поэтому необходимо создать отдельное агентство, которое бы занималось как вопросами экологии, так и лесного хозяйства», — отмечал торага.

Напомним, 4 марта 2024 года Лесная служба вместе со штатом, финансовыми и материально-техническими средствами перешла в ведение МЧС. До этого она находилась в ведении Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
Ссылка: https://24.kg/vlast/333269/
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