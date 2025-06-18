Министерства Кыргызстана смогут набирать 10 процентов сотрудников без конкурса

Министерства смогут набирать 10 процентов сотрудников вне конкурса. Соответствующий законопроект депутаты Жогорку Кенеша одобрили в трех чтениях.

Законопроектом о внесении изменений в Закон «О государственной гражданской службе и муниципальной службе» для чиновников вводятся новые требования по владению цифровой грамотностью, создание единого резерва кадров на младшие должности, новые правила поступления в особом (внеконкурсном) порядке на отдельные административные должности и прекращение службы по инициативе государственного органа.

Информацию о документе предоставил министр юстиции Аяз Баетов. Он отметил, что сегодня сотрудники аппарата Жогорку Кенеша, администрации президента назначаются по особому порядку.

«Мы просим 10 процентов кандидатов назначать вне конкурса. На сегодня в министерстах только три должности — советник, помощник, пресс-секретарь — назначаются по особому порядку», — сказал глава Минюста.

Депутат Гуля Кожокулова спросила, касаются ли вводимые нормы Министерства иностранных дел.

«Вы не допускаете здесь коррупционную составляющую?» — обратилась она к Аязу Баетову.

Он ответил, что есть и риски, но нужно, чтобы команда формировалась оперативно.