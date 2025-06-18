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Власть

В парламенте принесли присягу семь новых министров

На заседании Жогорку Кенеша принесли присягу семь новых членов кабинета министра.

Президент Садыр Жапаров принял присягу:

  • министра здравоохранения Эркина Чечейбаева;
  • главы Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Нурдана Орунтаева;
  • министра культуры, информации, спорта и молодежной политики Мирбека Мамбеталиева;
  • министра цифрового развития Азамата Жамангулова;
  • министра просвещения Догдуркул Кендирбаевой;
  • министра науки, высшего образования и инноваций Бактияра Орозова;
  • министра обороны Руслана Мукамбетова.

Глава государства отметил, что наш народ придает большое значение данной клятве и, если министры будут хорошо работать, они получат благословение и похвалу.

«Но если будете думать о личной выгоде и заниматься коррупцией, то за вами останется плохая слава. Если будете делать неправильные вещи, мы примем меры в рамках закона. Никому нет пощады. Поэтому делайте выводы и приступайте к работе», — сказал Садыр Жапаров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/333095/
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