В парламенте принесли присягу семь новых министров

На заседании Жогорку Кенеша принесли присягу семь новых членов кабинета министра.

Президент Садыр Жапаров принял присягу:

министра здравоохранения Эркина Чечейбаева;

главы Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Нурдана Орунтаева;

министра культуры, информации, спорта и молодежной политики Мирбека Мамбеталиева;

министра цифрового развития Азамата Жамангулова;

министра просвещения Догдуркул Кендирбаевой;

министра науки, высшего образования и инноваций Бактияра Орозова;

министра обороны Руслана Мукамбетова.

Глава государства отметил, что наш народ придает большое значение данной клятве и, если министры будут хорошо работать, они получат благословение и похвалу.

«Но если будете думать о личной выгоде и заниматься коррупцией, то за вами останется плохая слава. Если будете делать неправильные вещи, мы примем меры в рамках закона. Никому нет пощады. Поэтому делайте выводы и приступайте к работе», — сказал Садыр Жапаров.