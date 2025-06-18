В парламенте принесли присягу семь новых министров

На заседании Жогорку Кенеша принесли присягу семь новых членов кабинета министра.
Президент Садыр Жапаров принял присягу:
- министра здравоохранения Эркина Чечейбаева;
- главы Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Нурдана Орунтаева;
- министра культуры, информации, спорта и молодежной политики Мирбека Мамбеталиева;
- министра цифрового развития Азамата Жамангулова;
- министра просвещения Догдуркул Кендирбаевой;
- министра науки, высшего образования и инноваций Бактияра Орозова;
- министра обороны Руслана Мукамбетова.
Глава государства отметил, что наш народ придает большое значение данной клятве и, если министры будут хорошо работать, они получат благословение и похвалу.
«Но если будете думать о личной выгоде и заниматься коррупцией, то за вами останется плохая слава. Если будете делать неправильные вещи, мы примем меры в рамках закона. Никому нет пощады. Поэтому делайте выводы и приступайте к работе», — сказал Садыр Жапаров.