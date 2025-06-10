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Власть

Кабмин КР утвердил изменения в правилах перевозки крупногабаритных грузов

Кабмин КР утвердил изменения в правилах перевозки крупногабаритных грузов.

Основные изменения направлены на создание комфортных условий для международных перевозчиков, сохранение автомобильных дорог общего пользования и обеспечение контроля за соблюдением весогабаритных норм.

В частности, в правила добавлены положения о полном контроле и регулировании работы транспорта, превышающего установленные размеры и весовые параметры. Перевозка таких машин допускается только после взвешивания и оформления необходимых разрешений.

Кроме того, введена система взимания платы за ущерб, нанесенный дорогам, на основе специальных формул, учитывающих массу и частоту использования транспортных средств. Средства, собранные за счет этих платежей, будут направлять в республиканский бюджет.

Также введен электронный порядок согласования специальных разрешений с уполномоченными органами, включая службы электроснабжения и связи, для безопасности маршрутов.

Изменения вступают в силу 25 июня 2025 года.

Данное постановление направлено на повышение безопасности дорожного движения, улучшение состояния инфраструктуры и оптимизацию работы транспорта, перевозящего тяжеловесные и крупногабаритные грузы. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/332094/
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