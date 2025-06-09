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Власть

Депутаты проехались на поезде до Балыкчи и оценили качество вагонов

Комитет по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству в ходе выездного заседания в Иссык-Кульской области ознакомился с деятельностью государственного предприятия «Национальная компания «Кыргыз темир жолу».

Депутаты Бактыбек Сыдыков, Талант Мамытов, Медербек Саккараев, Бактыбек Чойбеков во главе с председателем комитета Мурадилом Сыдыковым совершили поездку с пассажирами в отремонтированном вагоне по железнодорожному маршруту «Бишкек-2 — Балыкчи», в ходе которой депутаты побеседовали с пассажирами и осмотрели вагоны.

Согласно информации, ГП «НК «Кыргыз темир жолу» в этом году модернизировало еще два вагона. Таким образом, в составе поезда имеются шесть вагонов повышенной комфортности. В 2024 году предприятие совершило грузовые перевозки в объеме более 9 миллионов тонн и пассажирские — 271 тысяча 600.

«В этом году впервые будет введена в эксплуатацию остановка «Балыкчи Пляж», что позволит пассажирам добираться до пляжа на поезде. Это создаст дополнительные удобства для туристов», — говорится в сообщении пресс-службы ЖК.

Председатель комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству Мурадил Сыдыков отметил, что в последние годы предприятие «Кыргыз темир жолу» создает хорошие условия для пассажиров, обновляя свой подвижной состав.

Члены комитета также ознакомились с состоянием железнодорожных вокзалов «Бишкек-2» и «Балыкчи».
Ссылка: https://24.kg/vlast/331935/
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