Президент Садыр Жапаров 16 ноября в рамках рабочего визита в Республику Узбекистан принял участие и выступил на VII Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Ташкенте.

Как сообщает ГП «Кыргыз темир жолу», касаясь вопросов развития транспортной инфраструктуры, он отметил, что в регионе создается новая транспортная артерия.

«Строительство стратегически важной железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан не просто соединит, а переформатирует логистику, открыв нашим странам кратчайший путь к крупнейшим рынкам Азии и Европы. В этом контексте проект строительства Зангезурского коридора видится логическим и стратегическим продолжением железной дороги КНР — КР — РУз.

В целях повышения эффективности взаимодействия в транспортной сфере предлагаю разработать и запустить единую электронную платформу «Цифровой транзитный коридор» для обмена таможенными данными и оформления разрешительных документов по принципу «единого окна», — сказал президент.