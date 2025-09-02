При очистке железнодорожных путей в Бишкеке вывезено 40 машин мусора

ГП «НК «Кыргыз темир жолу» проводит масштабные работы по очистке и благоустройству прилегающих к железнодорожным путям территорий.

Сообщается, что в Бишкеке железнодорожные пути были очищены от бытового и строительного мусора, сухой травы и кустарников.

«Вывезено более 40 машин мусора. Обе стороны железной дороги были выровнены песком и щебнем, а инфраструктура благоустроена. Установлены новые ограждения и отремонтированы старые. Покрашены фасады зданий, заборы и сетки. Обновлены и установлены железнодорожные знаки, стенды, указатели и надписи. Также проводятся мероприятия по предотвращению пожарной опасности. В этих работах активно участвовали сотрудники ГП «Кыргыз темир жолу», волонтеры, а также сотрудники муниципальных предприятий «Тазалык» и «Бишкектеплосеть», – говорится в сообщении.

Совместно с Министерством внутренних дел на железнодорожных участках постоянно проводятся работы по обеспечению безопасности и профилактике появления лиц без определенного места жительства. Подобные мероприятия проводятся на постоянной основе.

Отмечается, что работы по очистке и благоустройству не ограничиваются городом Бишкеком, а продолжаются на железнодорожных участках в других регионах страны.

Основная цель этих мероприятий — поддержание чистоты и порядка, обеспечение безопасности движения поездов, а также придание Бишкеку достойного вида, соответствующего столице страны.

ГП «Кыргыз темир жолу» призывает жителей и гостей города соблюдать правила благоустройства, выбрасывать мусор только в специально отведенных местах, не выбрасывать мусор вдоль железной дороги, быть осторожными и внимательными вблизи железнодорожных путей.