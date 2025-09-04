В «Кыргыз темир жолу» рассказали, как реализуют крупные проекты

В последние годы в стране запущены крупные инфраструктурные проекты и строятся новые железнодорожные магистрали. Реализация этих проектов расширит внутренние и международные транспортные связи страны, что даст большой толчок торговле и туристическому потоку. Об этом сообщает ГП «НК «Кыргыз темир жолу».

По его данным, в рамках проектов развития внутренней железнодорожной сети КР запланировано строительство ряда новых железнодорожных линий. Среди них:

Китай – Кыргызстан – Узбекистан (протяженность около 305 километров);

Балыкчи – Кочкор – Кара-Кече – Макмал (316,5 километра);

Балыкчи – Тамчи – Чолпон-Ата (86 километров);

Балыкчи – Боконбаево – Каракол (230 километров);

Строительство основных объектов проекта железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан началось 29 апреля 2025 года в Сузакском районе Джалал-Абадской области.

Одной из первых работ является строительство Ферганского тоннеля. В рамках проекта планируется построить 48 мостов и 27 тоннелей. Мосты и тоннели составят 39,3 процента от общей протяженности. Строятся крупные тоннели, такие как Нарын № 1, Кош-Добо и Фергана. Этот проект планируется полностью завершить в течение шести лет.

По маршруту Балыкчи – Кочкор – Кара-Кече – Макмал первые строительные работы начались 31 марта 2022 года. В настоящее время завершено строительство 43 километров основных сооружений. На участках между 40-м и 43-м километром проводятся буровые и взрывные работы, готовится дорожное полотно, а на участках 44-47-й километре возводятся искусственные сооружения. Также ведутся работы по переносу оптических интернет-линий. Утвержден генеральный план станции «Кочкор», определены исполнители по установке систем сигнализации и электроснабжения.

На основе задач по развитию туризма, поставленных президентом КР, за последние четыре года (2022–2025) также улучшилось качество туристических услуг.

Так, введены в эксплуатацию шесть вагонов повышенной комфортности (1 Люкс, 4 ВИП, 1 ВИП-купе). Они были включены в туристический маршрут Бишкек – Балыкчи. Железнодорожный путь протяженностью 6 километров от города Балыкчи до побережья озера прошел капитальный ремонт. Эти работы направлены на обеспечение удобного и безопасного передвижения туристов, прибывающих на Иссык-Куль, и местных пассажиров.

Работы по развитию железнодорожной инфраструктуры в Кыргызстане – это не просто строительство, это вклад в экономическое будущее страны. Строительство новых железных дорог приближает страну к мировым торговым сетям, а внутренние маршруты станут мостами, связывающими регионы.