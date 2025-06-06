Курман айт: как мусульмане мира отмечают один из главных праздников ислама

Курман айт или праздник жертвоприношения — один из важнейших праздников в исламе, символизирующий преданность и послушание Аллаху. В этот день вспоминают историю пророка Ибрагима, который был готов по велению Всевышнего принести в жертву своего сына Исмаила. За его верность Аллах заменил сына на жертвенное животное. В память об этом мусульмане ежегодно совершают жертвоприношение и возносят молитвы.

Редакция 24.kg узнала, как в других мусульманских странах отмечают священный праздник.

Фото из интернета. Кыргызстан

В Кыргызстане уже с вечера дня арапа (арафа) в домах витает особая атмосфера — хозяйки готовят национальные угощения боорсоки и чак-чак, а семьи собираются вместе в ожидании одного из самых священных праздников — Курман айта.

Утро праздника начинается с омовения. В этот день люди стараются облачаться в новую одежду и держать помыслы чистыми. Мужчины отправляются в мечеть на праздничный намаз.

После молитвы совершается жертвоприношение — режут барана, козла, корову или лошадь. Все зависит от финансовых возможностей человека или семьи.

В эти дни люди также вспоминают ушедших родных, посещают их могилы и молятся за их упокой.

Женщины накрывают на стол. За ним собираются все родные и близкие, чтобы за трапезой разделить радость праздника.

Курбан-айт в Индии

Священный праздник в Индии отмечается с большой радостью и торжеством. Утром мусульмане совершают праздничную молитву, обмениваются поздравлениями и приносят в жертву барана или козла.

На столе — ароматный плов, шашлыки, суп из ножек, блюда из печени, а также сладости: шир курма, халва, барфи, гулабджамуны и шахи тукда. Праздник объединяет семьи и наполнен атмосферой щедрости и добра.

Фото из интернета. Индия

Необычные традиции Алжира

Как и мусульмане во всем мире, алжирцы совершают жертвоприношение в честь великого праздника Курбан-айт. Это не только религиозный обряд, но и акт щедрости, заботы и единства.

Фото из интернета. Алжир

Есть и древняя традиция: в день праздника на двери домов наносят отпечатки рук, сделанные кровью жертвенного животного. Считается, что этот ритуал уходит корнями во времена пророка Моисея и символизирует защиту дома и семьи от зла.

Таков Курбан-байрам по-алжирски — с верой, щедростью и глубокими культурными корнями.

Фото из интернета. Алжир

Трепетные традиции Турции

В Турции к Курбан-айту готовятся с особым трепетом. Уже за несколько месяцев до праздника начинают сушить овощи для национальных блюд. Примерно за неделю до праздника на рынках начинают продавать скот для забоя.

Праздник длится четыре дня. Особая атмосфера витает в эти дни в воздухе: балконы почти в каждом доме оборудованы мангалами, так как повсюду жарят шашлыки, готовят кавурму, келе пача и джиз быз. Над городами — легкая дымка, в которой смешались запахи мяса, угля и праздника.

Фото из интернета. Турция

А еще в эти дни детей принято угощать сладостями — и неважно, свой ты или гость, главное — с добрым сердцем.

Фото из интернета. Турция

Так как праздник жертвоприношения является одним из крупнейших религиозных праздников, в Турции первый день Курбан-байрама считается выходным. В этот день закрываются школы и ряд государственных учреждений, включая музеи. Некоторые кафе и рестораны могут закрываться раньше обычного и заканчивать работу раньше.

Фото из интернета. Турция

Яркие краски Индонезии

В Индонезии этот праздник считается самым значимым в стране и отмечается с большим размахом и яркими традициями.

Праздничные дни длятся четыре дня и являются официальными выходными по всей стране. В эти дни повсюду слышны звуки петард и салютов. Жители украшают улицы национальными флагами. По громкоговорителям звучат поздравления, а по дорогам ездят машины с барабанами.

Те, у кого нет времени на самостоятельное жертвоприношение, могут воспользоваться услугой забоя животного через третьих лиц и, таким образом, выполнить религиозный ритуал. Мясо принесенного в жертву барана затем распределяется согласно исламским нормам.

Фото из интернета. Индонезия

Семейные ценности Азербайджана

В Азербайджане не проводится светских празднований Курбан-байрама, но 2-3 дня обычно объявляются нерабочими. Их принято посвящать семье. Люди ходят в гости к родственникам, дарят подарки и просят друг у друга прощения за возможные грехи. Также посещают кладбища, где навещают своих усопших родственников. Это можно сделать в любой день Курбан - айт.

Принято готовить плов, салаты, выпечку. В качестве десерта — пахлава, халва, финики и сухофрукты.