Кыргызстан и Казахстан договорились по курортным объектам и земле на Иссык-Куле

Президент Садыр Жапаров подписал закон по соглашениям с Казахстаном, который касается курортов и земли в Иссык-Кульской области. Он начнет действовать через десять дней после официального опубликования 27 мая.

Речь идет о двух протоколах, которые подписали обе страны в декабре 2024 года в Бишкеке. Первый протокол регулирует права РК на курортные объекты в регионе, а второй — аренду земельных участков в Иссык-Кульском районе.

Согласно данным из открытых источников, скорее всего, речь идет о:

санатории «Казахстан» (Чолпон-Ата, 16,85 гектара);

спортивно-оздоровительном лагере «Университет» (село Бостери, 17 гектаров);

доме отдыха «Самал» (село Бостери, 9,2 гектара);

спортивно-оздоровительном центре «Олимп» (село Корумду, 13,7 гектара).

Протокол об аренде земельных участков в Иссык-Кульском районе:

34,2 гектара земли в айыльном аймаке Тору-Айгыр — Тамчи (для строительства туристических и культурных объектов).

Ранее соглашения одобрены Жогорку Кенешем. Теперь кыргызская сторона официально ратифицировала эти документы. Министерство иностранных дел должно уведомить Казахстан о том, что все внутренние процедуры завершены и соглашения могут вступить в силу.

Фото на главной — Иссык-Куль, Евгения Липкина, заставочное.