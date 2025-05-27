Кыргызстан и Казахстан договорились по курортным объектам и земле на Иссык-Куле

Президент Садыр Жапаров подписал закон по соглашениям с Казахстаном, который касается курортов и земли в Иссык-Кульской области. Он начнет действовать через десять дней после официального опубликования 27 мая.
Речь идет о двух протоколах, которые подписали обе страны в декабре 2024 года в Бишкеке. Первый протокол регулирует права РК на курортные объекты в регионе, а второй — аренду земельных участков в Иссык-Кульском районе.
Согласно данным из открытых источников, скорее всего, речь идет о:
- санатории «Казахстан» (Чолпон-Ата, 16,85 гектара);
- спортивно-оздоровительном лагере «Университет» (село Бостери, 17 гектаров);
- доме отдыха «Самал» (село Бостери, 9,2 гектара);
- спортивно-оздоровительном центре «Олимп» (село Корумду, 13,7 гектара).
Протокол об аренде земельных участков в Иссык-Кульском районе:
- 34,2 гектара земли в айыльном аймаке Тору-Айгыр — Тамчи (для строительства туристических и культурных объектов).
Ранее соглашения одобрены Жогорку Кенешем. Теперь кыргызская сторона официально ратифицировала эти документы. Министерство иностранных дел должно уведомить Казахстан о том, что все внутренние процедуры завершены и соглашения могут вступить в силу.
Фото на главной — Иссык-Куль, Евгения Липкина, заставочное.