Миграционная политика РФ: какие заявления сделал глава Следственного комитета

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин принял участие в Петербургском юридическом форуме и выступил в рамках сессии «Все флаги в гости к нам? Правовые вызовы миграционного регулирования».

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Он отметил, что тема миграции актуальна и многих интересует.

По его словам, по итогам января – марта 2025 года отмечен рост числа преступлений, совершенных иностранными гражданами, на 15 процентов.

В отношении несовершеннолетних лиц мигрантами совершено 403 преступления, из них 196 – в отношении малолетних детей.

По итогам января – марта 2025 года зафиксирован рост групповой преступности.

В первом квартале 2025 года мигрантами совершено в 2,7 раза больше преступлений террористического характера.

В общем числе тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных мигрантами, более половины составляют факты незаконного оборота наркотических средств.

В 2024 году по результатам рассмотрения сообщений о преступлениях должностных лиц в сфере миграции возбуждено 918 уголовных дел, это в 2,4 раза больше, чем в 2023-м.

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