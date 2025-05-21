12:22
USD 87.45
EUR 98.46
RUB 1.09
Власть

Миграционная политика РФ: какие заявления сделал глава Следственного комитета

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин принял участие в Петербургском юридическом форуме и выступил в рамках сессии «Все флаги в гости к нам? Правовые вызовы миграционного регулирования».

из интернета
Фото из интернета

Он отметил, что тема миграции актуальна и многих интересует.

По его словам, по итогам января – марта 2025 года отмечен рост числа преступлений, совершенных иностранными гражданами, на 15 процентов.

В отношении несовершеннолетних лиц мигрантами совершено 403 преступления, из них 196 – в отношении малолетних детей.

По итогам января – марта 2025 года зафиксирован рост групповой преступности.

В первом квартале 2025 года мигрантами совершено в 2,7 раза больше преступлений террористического характера.  

В общем числе тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных мигрантами, более половины составляют факты незаконного оборота наркотических средств.

В 2024 году по результатам рассмотрения сообщений о преступлениях должностных лиц в сфере миграции возбуждено 918 уголовных дел, это в 2,4 раза больше, чем в 2023-м.

Что еще сказал глава Следкома РФ:

  • В центральном аппарате СК России создано подразделение по расследованию преступлений, совершенных мигрантами.
  • Особую тревогу вызывает то, что среди мигрантов немало тех, кто не стремится к интеграции в российское общество.
  • СК России сформулировано 18 предложений по совершенствованию миграционного законодательства, значительная их часть уже реализована.
  • При поддержке и по инициативе СК России ужесточена уголовная ответственность за организацию незаконной миграции; за фиктивную регистрацию и фиктивную постановку на учет иностранных граждан и лиц без гражданства; подделку, изготовление или оборот поддельных документов. Также предлагается установить норму площади помещения из расчета на одного человека, при соблюдении которой допускается регистрация по месту жительства.
  • По инициативе СК России в ноябре 2024 года статья 63 УК РФ дополнена важным положением. По нему совершение преступления лицом, незаконно находящимся на территории РФ, признается отягчающим уголовное наказание обстоятельством.
  • Принят федеральный закон, в соответствии с которым все деньги, ценности и иное имущество, полученные от организации незаконной миграции, совершенной из корыстных побуждений, подлежат конфискации.
  • Созданная в МВД Служба по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан позволит с большей результативностью решать связанные с миграционными процессами вопросы, а также улучшать координацию между ведомствами.
  • Нахождение мигрантов в России должно быть обусловлено только наличием контракта с работодателем. За его счет должны оплачиваться жилье иностранного работника, его медицинское обслуживание и страхование.  
  • Сотрудники СК России принимают участие в проведении профилактических рейдов по выявлению граждан, принятых в гражданство РФ и не вставших на воинский учет.
  • Мы продолжим политику создания нормативной базы и будем активно бороться с преступностью иностранцев, особенно нелегальных мигрантов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/329800/
просмотров: 476
Версия для печати
Материалы по теме
Эксперимент. Дополнительные механизмы контроля за мигрантами вводят в Москве
На передовой в Украине находятся выходцы из Центральной Азии с гражданством РФ
В России школы начнут сообщать в МВД о детях мигрантов, не сдавших тест
Против ограничений притока приезжих мигрантов в РФ чаще выступает молодежь
Как изменилось отношение россиян к мигрантам: итоги опроса центра «Левада»
Глава Крыма предложил запретить трудовым мигрантам привозить семьи в Россию
В Омске кыргызстанцам строительная компания не выплатила зарплату
Трудовые мигранты из Центральной Азии стали гораздо меньше приезжать в РФ
Трудовым мигрантам разрешат работать по одному патенту в двух регионах РФ
В России иностранцам начнут оказывать бесплатную медицинскую помощь
Популярные новости
Россия ужесточает въезд в&nbsp;страну для иностранцев с&nbsp;30&nbsp;июня: новые правила Россия ужесточает въезд в страну для иностранцев с 30 июня: новые правила
Приходят на&nbsp;работу только попить чай. Депутат о&nbsp;сотрудниках Минздрава Приходят на работу только попить чай. Депутат о сотрудниках Минздрава
Прямые переговоры. Стало известно, какие условия выдвинула делегация России Прямые переговоры. Стало известно, какие условия выдвинула делегация России
Глава Крыма предложил запретить трудовым мигрантам привозить семьи в&nbsp;Россию Глава Крыма предложил запретить трудовым мигрантам привозить семьи в Россию
Бизнес
Техника для лета&nbsp;&mdash; купите сейчас, платите частями без комиссий на&nbsp;O!Market Техника для лета — купите сейчас, платите частями без комиссий на O!Market
Пять дней до&nbsp;конца набора: успей на&nbsp;крутую стажировку&nbsp;О! по&nbsp;кибербезопасности Пять дней до конца набора: успей на крутую стажировку О! по кибербезопасности
Не&nbsp;90&nbsp;дней, а&nbsp;все время: &laquo;Яндекс Плюс&raquo; бесплатный на&nbsp;тарифах О! &laquo;КОМБО&raquo; Не 90 дней, а все время: «Яндекс Плюс» бесплатный на тарифах О! «КОМБО»
Погрузитесь в&nbsp;мир &laquo;Яндекс Плюс&raquo; с&nbsp;MEGA&nbsp;&mdash; 90&nbsp;дней БЕСПЛАТНО Погрузитесь в мир «Яндекс Плюс» с MEGA — 90 дней БЕСПЛАТНО
21 мая, среда
12:04
Момент дачи взятки милиционеру попал на видео Момент дачи взятки милиционеру попал на видео
12:00
В армии Кыргызстана должны служить представители всех национальностей — депутат
12:00
Когда горы плачут: трагедия и надежды Абшыр-Аты
11:44
И. о. министра обороны рассказал, почему был отстранен от предыдущей должности
11:37
Горящие мусорные полигоны в Александровке и Арале травят жителей