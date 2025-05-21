Миграционная политика РФ: какие заявления сделал глава Следственного комитета

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин принял участие в Петербургском юридическом форуме и выступил в рамках сессии «Все флаги в гости к нам? Правовые вызовы миграционного регулирования».
Он отметил, что тема миграции актуальна и многих интересует.
По его словам, по итогам января – марта 2025 года отмечен рост числа преступлений, совершенных иностранными гражданами, на 15 процентов.
В отношении несовершеннолетних лиц мигрантами совершено 403 преступления, из них 196 – в отношении малолетних детей.
По итогам января – марта 2025 года зафиксирован рост групповой преступности.
В первом квартале 2025 года мигрантами совершено в 2,7 раза больше преступлений террористического характера.
В общем числе тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных мигрантами, более половины составляют факты незаконного оборота наркотических средств.
В 2024 году по результатам рассмотрения сообщений о преступлениях должностных лиц в сфере миграции возбуждено 918 уголовных дел, это в 2,4 раза больше, чем в 2023-м.
Что еще сказал глава Следкома РФ:
- В центральном аппарате СК России создано подразделение по расследованию преступлений, совершенных мигрантами.
- Особую тревогу вызывает то, что среди мигрантов немало тех, кто не стремится к интеграции в российское общество.
- СК России сформулировано 18 предложений по совершенствованию миграционного законодательства, значительная их часть уже реализована.
- При поддержке и по инициативе СК России ужесточена уголовная ответственность за организацию незаконной миграции; за фиктивную регистрацию и фиктивную постановку на учет иностранных граждан и лиц без гражданства; подделку, изготовление или оборот поддельных документов. Также предлагается установить норму площади помещения из расчета на одного человека, при соблюдении которой допускается регистрация по месту жительства.
- По инициативе СК России в ноябре 2024 года статья 63 УК РФ дополнена важным положением. По нему совершение преступления лицом, незаконно находящимся на территории РФ, признается отягчающим уголовное наказание обстоятельством.
- Принят федеральный закон, в соответствии с которым все деньги, ценности и иное имущество, полученные от организации незаконной миграции, совершенной из корыстных побуждений, подлежат конфискации.
- Созданная в МВД Служба по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан позволит с большей результативностью решать связанные с миграционными процессами вопросы, а также улучшать координацию между ведомствами.
- Нахождение мигрантов в России должно быть обусловлено только наличием контракта с работодателем. За его счет должны оплачиваться жилье иностранного работника, его медицинское обслуживание и страхование.
- Сотрудники СК России принимают участие в проведении профилактических рейдов по выявлению граждан, принятых в гражданство РФ и не вставших на воинский учет.
- Мы продолжим политику создания нормативной базы и будем активно бороться с преступностью иностранцев, особенно нелегальных мигрантов.