На передовой в Украине находятся выходцы из Центральной Азии с гражданством РФ

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что в зону боевых действий в Украину отправлены 20 тысяч человек, получивших российское гражданство. Об этом он сообщил в рамках Петербургского международного юридического форума.

«Наше военное следственное управление проводит рейды. Мы отловили уже 80 тысяч вот таких граждан России, которые не то что на передовую, они в военкомат не хотят сходить. 80 тысяч мы отловили, поставили на воинский учет, и уже 20 тысяч «молодых» граждан РФ, которым почему-то не нравится жить в Узбекистане, Таджикистане, Кыргызстане, находятся на передовой», — сказал глава СК.

Напомним, в России ранее принято 15 законов, направленных на борьбу с нелегальной миграцией. В частности, установлен механизм выдворения нелегальных мигрантов и создан реестр контролируемых лиц, которым запрещено находиться в стране.

С 5 февраля в РФ начал действовать режим высылки нелегальных мигрантов. Иностранец, в отношении которого применяется режим высылки, подлежит включению в реестр контролируемых лиц до его выдворения (депортации или самостоятельного выезда) из государства либо до урегулирования правового положения на территории России.

Мигранты, внесенные в реестр, имеют ряд ограничений. Например, им запрещено регистрировать брак или оформлять развод, они не могут устроить детей в детсады или учебные учреждения, проводить банковские операции, управлять транспортным средством, а также получать другие услуги, которые требуются каждому человеку в повседневной жизни.