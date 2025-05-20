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Власть

Депутаты Жогорку Кенеша хотят 17 апреля сделать Днем образования взрослых

Депутаты Жогорку Кенеша намерены 17 апреля сделать Днем образования взрослых. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте парламента.

Авторы — депутаты парламентской фракции «Альянс» Жогорку Кенеша Жанар Акаев, Эльдар Абакиров, Чингиз Айдарбеков, Нилуфар Алимжанова, Азамат Исираилов, Айсулуу Мамашова, Гулькан Молдобекова и Жумабек Салымбеков.

Народные избранники отмечают, что День образования взрослых представляет собой отличную возможность отметить важность и ценность образования для взрослых, подчеркнуть его влияние на личное развитие, профессиональный успех и социальное благополучие. Празднование такого дня позволит подчеркнуть важность саморазвития и самосовершенствования на протяжении всей жизни.

«Апрель традиционно ассоциируется с возрождением, ростом и новыми начинаниями. Это подходящий момент для того, чтобы задуматься о повышении квалификации и продолжении образования, чтобы оставаться конкурентоспособными на рынке труда», — поясняют авторы.

Таким образом, учреждение 17 апреля Днем образования взрослых поспособствует повышению осведомленности общества о важности непрерывного образования, будет мотивировать людей к обучению и профессиональному развитию, а также усилит внимание к образовательным программам и инициативам на государственном уровне.

Это также подчеркнет приверженность Кыргызстана глобальным образовательным целям и стратегии ЮНЕСКО, принятой в 2008 году. Установление этого дня поспособствует укреплению международных связей и повышению уровня образования взрослых в стране, что соответствует международным стандартам и потребностям современного общества.
Ссылка: https://24.kg/vlast/329757/
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