Запрет на условно-досрочное освобождение за наркопреступления ввели в КР

Президент Кыргызстана подписал поправки в Уголовный кодекс. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Как отмечается, закон принят Жогорку Кенешем 10 апреля 2025 года.

«Целью поправок является пресечение коррупционных факторов, содержащихся в положениях уголовного законодательства, а именно условий и возможностей, побуждающих должностных лиц совершать коррупционные правонарушения в ходе реализации дискреционных полномочий как норм законодательства», — отметили в пресс-службе.

Законом внесли изменения в Уголовный кодекс, которые установили:

запрет на применение сроков давности при совершении преступления, связанного с незаконным изготовлением наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта;

запрет на применение к лицу, осужденному за незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта, условно-досрочного освобождения от отбывания наказания;