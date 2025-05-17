Председатель Госдумы Вячеслав Володин посетит Кыргызстан с официальным визитом

Председатель российской Госдумы Вячеслав Володин посетит Кыргызстан с официальным визитом. Об этом сообщает пресс-служба Жогорку Кенеша.

По ее данным, визит ожидается 18 мая.

Глава Госдумы Вячеслав Володин встретится со спикером парламента Кыргызстана Нурланбеком Тургунбек уулу в узком и расширенном форматах. Ожидается, что на встрече будут обсуждены пути укрепления межгосударственных связей и расширения межпарламентского сотрудничества.

19 мая в Бишкеке также пройдет выездное заседание совета Парламентской ассамблеи ОДКБ.