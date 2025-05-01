Глава кабинета министров Адылбек Касымалиев поздравил кыргызстанцев с 1 Мая.

«Этот день — символ уважения к человеку труда, признания заслуг всех тех, кто честным трудом, в поте лица вносит вклад в развитие нашей страны. Медики и учителя, строители и фермеры, инженеры и ученые, рабочие и предприниматели, работники сфер услуг, транспорта и связи, культуры и спорта, все вы своим ежедневным трудом укрепляете экономику Кыргызстана, содержите свои семьи, и вместе мы строим будущее нашей Родины. Вся наша жизнь — это труд. И именно благодаря вашим терпению, мастерству и упорству КР уверенно движется вперед, преодолевая вызовы времени», — говорится в тексте.

Глава кабмина напомнил, что сегодня обеспечение рабочих мест, защита прав трудящихся, поддержка справедливых условий труда стали приоритетной задачей. «Мы стремимся создать такие условия, при которых каждый гражданин смог бы реализовать свои способности, построить достойную жизнь для себя и своих близких», — отметил он.

«...В последние годы Кыргызстан демонстрирует устойчивый экономический рост. Внутренний валовый продукт страны за 2024-й превысил 1,5 триллиона сомов, а внутренний валовый продукт на душу населения за три года увеличился более чем в два раза. Средняя заработная плата также стабильно растет: по итогам прошлого года она достигла $429, что стало важным показателем социально-экономического прогресса.

Особое внимание уделяется вопросу повышения заработной платы работников бюджетной сферы. В 2025-м начнется поэтапное увеличение оплаты труда технического и младшего обслуживающего, гражданского персонала и работников на условиях свободного найма, а к 2026 году планируется завершение перехода на единую модель формирования заработной платы», — говорится в поздравлении.

Кабинет министров продолжает поддерживать развитие предпринимательства, поскольку именно бизнес вносит весомый вклад в создание рабочих мест и развитие экономики. Особое внимание уделяется тому, чтобы интересы работников и их трудовые права всегда были защищены.

В настоящее время благодаря стабильному экономическому росту, развитию инфраструктуры, улучшению инвестиционного климата и расширению рынка труда увеличивается приток трудовых мигрантов в КР. Вместе с тем мы стремимся предоставить новые возможности для наших молодых граждан — не только внутри республики, но и за ее пределами. Возможность совмещения работы и учебы за рубежом, приобретение новых навыков и знаний — это вклад в будущее Кыргызстана, в его развитие и процветание, указано в поздравлении.

Адылбек Касымалиев призвал соотечественников провести время майских праздников с пользой — посвятить их укреплению семейных связей, посещению родных и близких, организации добрых мероприятий в своих домах и на улицах, поддержанию чистоты и порядка.