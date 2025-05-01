13:51
USD 87.45
EUR 99.46
RUB 1.07
Власть

Вся наша жизнь — это труд. Глава кабмина поздравил кыргызстанцев с Первомаем

Глава кабинета министров Адылбек Касымалиев поздравил кыргызстанцев с 1 Мая.

«Этот день — символ уважения к человеку труда, признания заслуг всех тех, кто честным трудом, в поте лица вносит вклад в развитие нашей страны. Медики и учителя, строители и фермеры, инженеры и ученые, рабочие и предприниматели, работники сфер услуг, транспорта и связи, культуры и спорта, все вы своим ежедневным трудом укрепляете экономику Кыргызстана, содержите свои семьи, и вместе мы строим будущее нашей Родины. Вся наша жизнь — это труд. И именно благодаря вашим терпению, мастерству и упорству КР уверенно движется вперед, преодолевая вызовы времени», — говорится в тексте.

Глава кабмина напомнил, что сегодня обеспечение рабочих мест, защита прав трудящихся, поддержка справедливых условий труда стали приоритетной задачей. «Мы стремимся создать такие условия, при которых каждый гражданин смог бы реализовать свои способности, построить достойную жизнь для себя и своих близких», — отметил он.

«...В последние годы Кыргызстан демонстрирует устойчивый экономический рост. Внутренний валовый продукт страны за 2024-й превысил 1,5 триллиона сомов, а внутренний валовый продукт на душу населения за три года увеличился более чем в два раза. Средняя заработная плата также стабильно растет: по итогам прошлого года она достигла $429, что стало важным показателем социально-экономического прогресса.

Особое внимание уделяется вопросу повышения заработной платы работников бюджетной сферы. В 2025-м начнется поэтапное увеличение оплаты труда технического и младшего обслуживающего, гражданского персонала и работников на условиях свободного найма, а к 2026 году планируется завершение перехода на единую модель формирования заработной платы», — говорится в поздравлении.

Кабинет министров продолжает поддерживать развитие предпринимательства, поскольку именно бизнес вносит весомый вклад в создание рабочих мест и развитие экономики. Особое внимание уделяется тому, чтобы интересы работников и их трудовые права всегда были защищены.

В настоящее время благодаря стабильному экономическому росту, развитию инфраструктуры, улучшению инвестиционного климата и расширению рынка труда увеличивается приток трудовых мигрантов в КР. Вместе с тем мы стремимся предоставить новые возможности для наших молодых граждан — не только внутри республики, но и за ее пределами. Возможность совмещения работы и учебы за рубежом, приобретение новых навыков и знаний — это вклад в будущее Кыргызстана, в его развитие и процветание, указано в поздравлении.

Адылбек Касымалиев призвал соотечественников провести время майских праздников с пользой — посвятить их укреплению семейных связей, посещению родных и близких, организации добрых мероприятий в своих домах и на улицах, поддержанию чистоты и порядка. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/328057/
просмотров: 675
Версия для печати
Материалы по теме
Бишкек празднует 147-летие. Пожелания городу
24.kg поздравляет кыргызстанцев с Пасхой!
МИД Китая поздравил три страны ЦА с подписанием договора об общей границе
Лидеры каких стран поздравили кыргызстанцев с Ноорузом
24.kg поздравляет кыргызстанцев с Днем защитника Отечества
С 1 мая 2025 года всех мигрантов, незаконно находящихся в России, депортируют
Путин, Токаев, Мирзиеев. Кто еще поздравил Кыргызстан с Днем независимости
В Бишкеке 1 мая пройдет пикет против нарушения трудовых прав граждан
С Праздником труда! Поздравление президента
Популярные новости
Штурм ГЭС и&nbsp;освобождение заложников. ГКНБ Кыргызстана провел учения Штурм ГЭС и освобождение заложников. ГКНБ Кыргызстана провел учения
Владимир Зеленский готов отказаться от&nbsp;притязаний на&nbsp;Крым, заявил Дональд Трамп Владимир Зеленский готов отказаться от притязаний на Крым, заявил Дональд Трамп
Дастан Бекешев о&nbsp;том, почему проголосовал против введения новой системы выборов Дастан Бекешев о том, почему проголосовал против введения новой системы выборов
Вслед за&nbsp;матерью. Чынгыз Исаев ушел с&nbsp;поста спикера Токмакского горкенеша Вслед за матерью. Чынгыз Исаев ушел с поста спикера Токмакского горкенеша
Бизнес
Отдых с&nbsp;кешбэком: до&nbsp;5&nbsp;процентов на&nbsp;развлечения с&nbsp;Bakai Bank Отдых с кешбэком: до 5 процентов на развлечения с Bakai Bank
НПС &laquo;Элкарт&raquo; поздравляет всех граждан с&nbsp;предстоящими майскими праздниками! НПС «Элкарт» поздравляет всех граждан с предстоящими майскими праздниками!
&laquo;Капитал Банк&raquo;: прозрачная работа и&nbsp;поддержка экономики&nbsp;КР «Капитал Банк»: прозрачная работа и поддержка экономики КР
Швейцарская безупречность, отечественная натуральность. Секрет идеального сыра Швейцарская безупречность, отечественная натуральность. Секрет идеального сыра
1 мая, четверг
13:38
Жителям домов на проспекте Айтматова мэрия предлагает обмен на другой район Жителям домов на проспекте Айтматова мэрия предлагает о...
13:35
В Бишкеке льготные карты «Тулпар» перестали работать. Почему?
13:28
Масштабное отключение электроэнергии в Европе: суд засекретил расследование
12:50
Поисковики установили 34 кыргызстанца, числившихся без вести пропавшими в ВОВ
12:15
В Сети появились фото Султанбая Айжигитова и его жены с синяками: что произошло