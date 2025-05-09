24.kg поздравляет кыргызстанцев с Днем Победы!

Ровно 80 лет назад, 9 мая 1945 года, нацистская Германия подписала безоговорочную капитуляцию. Так закончилась одна из самых кровавых войн в истории — почти четырехлетняя Великая Отечественная война. Она унесла миллионы жизней — не только военных, но и гражданских, которые погибали и в оккупации и далеко от линии фронта от голода, холода, авианалетов.

Сейчас ветеранов Великой Отечественной все меньше и меньше, как и тех, кто помнит не только страшные военные годы, но и послевоенную разруху и голод, с которым столкнулся советский народ.

В Кыргызстане осталось только 32 ветерана ВОВ. И теперь нам — их потомкам — хранить память о том страшном времени. Нельзя забывать те ужасы, которые творились в те годы, — сожженные дотла деревни, разрушенные города, концлагеря и геноцид.

Всегда говорили, что 9 Мая — это праздник со слезами на глазах. Такой он остается и для нас, кыргызстанцев. Наша республика еще в составе СССР внесла свой неоценимый вклад в Великую Победы. На полях сражений осталось более 100 тысяч наших прадедов, дедов и отцов. А наши прабабушки, бабушки и матери поддерживали фронт своим беспримерным трудом в тылу.

Мы не должны этого забывать. На нас сейчас лежит ответственность передать подрастающему поколению память о том, что совершили их предки в годы Великой Отечественной войны.

Коллектив 24.kg поздравляет всех кыргызстанцев с Днем Победы! И желает, чтобы на нашу долю никогда не выпали испытания, с которыми столкнулись наши предки в годы Великой Отечественной войны.